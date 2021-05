La societat canvia per moments. El món de les paraules ens ho anuncia cada dia. És ben cert que no avança com ens agradaria, sobretot per als qui mirem amb impotència com encara Luna Reyes ha d’abraçar una persona que sols aspira a estimar i a ser persona. La veritat és que, com deia la companya Isabel Olmos fa poc, tenim un dèficit d’abraçades. Sabíem que estes eren signe d’estima. Ara, coneixem que salven vides. Malgrat tot, no és prou amb ser-ne conscients sinó que cal apostar per elles.

Però, retornat al món de les lletres, hem de tindre en compte que la utilització de determinats vocables ens indica que avancem en el reconeixement de la pluralitat de la societat. En eixe quefer, les meues benvolgudes interjeccions ens ensenyen. Un dels exemples és el que ens mostra ‘salut’. Definix l’estat de l’organisme i expressa que ens trobem en bones condicions. També és una interjecció, cada dia més destacada, que s’empra quan alguna persona esternuda. Encara que per tradició pronuncie ‘Jesús’, com vaig dir en un article pel Nadal passat, m’agrada escoltar-la. Cada vegada que ho faig, descobrisc que podem ser diferents i retrobar-nos a través d’actituds educades variades. Un ‘salut’ és un bon senyal d’una societat secularitzada. Esta situació és una bona oportunitat perquè creients i no creients siguen persones lliures i madures.

Amb un ‘salut’ li desitgem a una persona algun bé, especialment si es brinda. Tenim mancança de ‘salut’ com a fórmula sincera per a desitjar la felicitat a l’altre. Això sí, cal que els brindis siguen sincers i no formes hipòcrites amb les quals s’acosten els pobles. Estos dies n’hem tingut un gran exemple amb el festival de la cançó d’Eurovisió. Allí ha estat Israel cantant «Set me free» (allibera’m). Mentrimentres llançava bombes contra víctimes innocents, els països europeus compartien música i brindaven amb eixe Estat. Per una altra banda, es continua brindant amb uns altres països com el Marroc. Pareix que no és important que allí s’incomplixen els drets humans i no es respecten tampoc els drets que l’ONU va atorgar al poble sahrauí.

En definitiva, no deixem d’escoltar ni emprar la interjecció ‘salut’. És un bon signe d’educació. Utilitzem-la també per a brindar sincerament. Un brindis amb un ‘salut’ és un bon ritual que fa acostar-nos i compartir amb els altres la seua felicitat.