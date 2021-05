Cómo tener una dentadura perfecta

Así que los dientes falsos quedan como el colmo de la elegancia y los nuestros como vergonzantes, cuando es al contrario. La gente quiere pertenecer al Olimpo del blanqueamiento, de la delgadez, de la musculación, de la inteligencia, pero nunca pertenecen del todo. Encajar, meterse con esfuerzo en un grupo de pijos, de pandilleros, de artistas, de jóvenes despreocupados en el que esperas integrarte, es lo contrario a pertenecer. Uno solo se pertenece a sí mismo.

Una de mis pesadillas recurrentes de pequeño era perder los dientes, que en psicoanálisis es signo de vivir una sexualidad reprimida. Y es cierto, el miedo a la vergüenza es paralizante. Ante el miedo a la crítica uno prefiere no aprovechar sus capacidades. Intentas llevar una vida como los demás, porque si los demás no te hablan de su vulnerabilidad, tú tampoco les cuentas de tus vergüenzas. Compartes tu miedo en la familia, en el trabajo, en tu círculo de amigos, con tu pareja.

Si pudiéramos de hablar de las cosas difíciles con naturalidad todo podría resolverse, porque es la única forma de ver los puntos negros de nuestras vidas. No es fácil explicar qué se siente cuando has perdido a una hija, cuando has intentado sacudirte de encima los abusos de tus hermanos, querer tener un hijo después de un aborto, decir a tu madre que tienes cáncer, entablar otra relación después de una ruptura, revelar que eres gay, o que no te interesa nada de lo que pasa a tu alrededor porque estás pasando una crisis nerviosa. «Ya lo sabíamos» o «haberlo contado antes» son el mejor consuelo que podremos esperar cuando se sienten incómodos al ponerse en tu lugar.

La gente que está en su comodidad, en su zona de confort, escondiendo la verdad con su perfeccionismo, no nos importa. No escuchamos sus consejos, sus intentos de ayuda, sus planes ideales de inclusión, de diversidad, de equidad. Nos hablan con su armadura académica, desde su posición privilegiada, tras el foso defensivo de su dinero. Otros entre nosotros tenemos que tomar la iniciativa de desenterrar lo que no se dice. Detrás de la confesión de nuestros defectos estará siempre el dedo acusador de los que miran desde su anestesiado sillón y que nunca se expondrán. Pero al menos intentaremos cambiar algo de lo nuestro. No es exhibicionismo. No es contar en las redes sociales que has perdido un ser querido o que te has depilado las ingles. No es echar tu mierda a los demás. Es saber y dar a conocer que hay alguien como tú en la arena recibiendo palizas, rodeado de otros que también han caído. Y que eso nos une.

Cuando recibí miles de apoyos para escribir sobre qué pasó en mi época televisiva, también recibí advertencias: «¿Vas a contarlo TODO?». Eran preocupaciones acerca de quién iba a hablar, sobre con quién me podría indisponer: con los poderosos jefes de la maquinaria que nunca tienen nombres, con esa persona tóxica que nadie menciona porque está en un puesto importante.

Me enternece ese deseo que tiene la gente de comparar su vida, la que pasamos miserablemente en trabajos que ya no nos llenan, con lo que hay detrás de los decorados. Pero sobre todo valoro la valentía de quien se atreve a correr riesgos frente a eso ‘milhomens’ que nunca se arriesgan a nada.

Cuando escriba mi libro me acordaré de todas las personas que me hicieron perder el tiempo rumiando, tratando de resolver lo que me angustió en muchas ocasiones. No lo confundan con una venganza. Todo lo contrario: enseñarme a bofetones a poner mi corazón en temas difíciles, aún los más triviales, como la blancura dental, ha sido lo mejor que han podido hacer para aprender a apartarlos de mi vida y empezar así a ser yo mismo.