Catalunya, perdones y olvidos

En aquellos turbulentos días de octubre de 2017, el Parlament de Catalunya votó mayoritariamente por la proclamación de la independencia. Una sesión televisada en directo por las cadenas estatales. Asistíamos a un ejercicio anticonstitucional, totalmente contrario a la ley vigente y quizás por eso miles de catalanes esperaron desilusionados la proclamación en el balcón, pues estas cosas, sin balcones a la plaza mayor del pueblo, ante las gentes comunes, no acaban de creerse del todo. Fue una proclamación que proclamaba una próxima proclamación. En definitiva, lo de casi siempre.

Se habla mucho de la declaración de independencia de Companys en el 34, pero suele olvidarse que proclamó el Estat Catalá «dentro de la República Federal Espanyola». O sea, una especie de independencia que no iba más allá de lo que desde la Constitución del 78 tiene Catalunya, donde, por ejemplo, la lengua de primera enseñanza para los castellanoparlantes no es su lengua materna, lo que significa tanta barbaridad como lo fue obligar el castellano a los niños del Ampurdán desde la ley Moyano de mediados del XIX, contra el criterio de los carlistas de la época, que son hoy los de Puigdemont. Ellos consideran que el catalán es la lengua de su territorio, la lengua «propia». Anteponen territorios a individuos. Por lo visto, la tierra, los ribazos, las pinadas, los ríos y las montañas de los layetanos y ausetanos; de los hispanorromanos, de los visigodos, de los almorávides, siempre han hablado catalán… que es una lengua nacida con el Montseny y Montserrat. Las lenguas están sometidas a los vaivenes demográficos. Pasado mañana , que en términos históricos pueden ser cien años, en las tierras del Priorato la lengua mayoritaria podría ser el árabe. Así es que racionalicemos y pongamos la lengua como algo sentimental, sagradamente respetable, pero no como argumento definitivo para imponer fronteras de todo tipo. Gobernamos individuos para individuos.

Catalunya pudo optar en la transición por el régimen fiscal vasco-navarro, pero Jordi Pujol optó por la vía inteligente de aprovechar sus diputados para participar en el reparto de los ingresos de todo el Estado. La tarta era de mayor tamaño. Al mismo tiempo que no faltara el tres por ciento para satisfacer, entre otros, a los herederos políticos de los mandamases catalanes en el franquismo pues como bien ha recordado Alfonso Guerra, la mitad de los alcaldes que se presentaron en las primeras elecciones democráticas por el partido de Jordi Pujol lo habían sido con Franco. Todo parte, en buena parte, de una monumental mentira. Pujol señalaba a España mientras evadía fortunas. Reyes y virreyes de la mano.

El presidente del Gobierno español quiere indultar a los sentenciados. Apela a la concordia contra la venganza. Queremos creer que actúa desde la buena voluntad. El verdadero amor no lleva cuentas de las ofensas. En una de sus reflexiones, Tony de Mello recuerda lo que aquel marido que reprochaba a su mujer recordarle pasados errores: «Yo pensaba que habías perdonado y olvidado». A lo que la mujer contestó: «Es cierto. He perdonado y he olvidado pero quiero estar seguro de que tú no olvidas que yo he perdonado y olvidado».

Y me temo, por todos los antecedentes y para desgracia de todos, que una de las partes no considerará perdones ni olvidos.