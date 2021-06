Judicialitzen la política i polititzen la justícia utilitzant la judicatura com a punta de llança per desestabilitzar el govern. La coincidència d’objectius de la dreta política, judicial i mediàtica (que alimenta el relat amb assiduïtat de gota malaia per condicionar la voluntat de l’electorat) voreja el cop d’Estat. És el ‘lawfare’ o ús abusiu de les instàncies judicials. Va passar en Argentina contra Cristina Fernández, en Brasil contra Lula da Silva, en Equador contra Rafael Correa, en Perú contra Ollanta Humala, i en Espanya contra Pedro Sánchez i els seus aliats. Qui no vulga veure la guerra bruta fa bona la dita «no hi ha més cec que qui no vol veure».

No cal desxifrar la pedra Rosetta per saber que l’informe negatiu del Tribunal Suprem sobre l’indult a dirigents del procés respira aires de ‘lawfare’, al fer valoracions polítiques -titllant-lo d’autoindult perquè afecta a líders d’ERC, partit que recolza al govern- en lloc d’argüir només arguments jurídics. Exigir el penediment recorda el pecador que confessa: «Pare, m’acuse de follar amb la veïna». Pregunta el capellà: «És eixa xica tan guapa del cantó?». «Sí, pare», contesta l’home. «Puix no puc absoldre’t, fill, perquè si dius que estàs penedit no m’ho crec», al·lega el confessor. El TS tampoc es creuria el remordiment dels presos, però vol humiliar-los.

Una realitat i no un fantasma recorre hui Espanya, i és la interferència del Consell General del Poder Judicial en la política. De sucursal del Congrés (pel sistema d’elecció dels seus membres), ha esdevingut instrument al servei del PP, que es nega a renovar-lo per conservar la majoria i determinar la composició dels tribunals. Perquè, quin perfil tenen els nomenats? Ser propers al PP. I això, per a un partit que col·lecciona causes judicials per corrupció és una jugada mestra, quasi una escala reial en una mà de pòquer. La pregunta és: per què el CGPJ no dimiteix en bloc i força la renovació? S’admeten hipòtesis. Jo en tinc una, però no vull ser cruel.