Des de fa una setmana la paraula indult és una de les més utilitzades als diversos mitjans de comunicació. Pedro Sánchez ha parlat de la possibilitat d'aplicar aquesta mesura de gràcia del Govern als condemnats a llargs anys de presó pel Tribunal Suprem en la sentència 409/2017: sis membres del Govern català, la presidenta del Parlament i els líders de les entitats socials ANC i Òmnium. Les paraules del president del Govern espanyol han esvalotat l'aviram de la dreta extrema barrejada amb el franquisme i, també, ja res em sembla estrany, amb alguns gerros xinesos del socialisme com Felipe González i Alfonso Guerra, i els “barons” del socialisme actual de les dues Castelles i Extremadura. Els habituals.

Busque a la Gaseta de Madrid, ara BOE, del 18 de juny de 1870 aquesta llei que estableix els requisits d'aquesta mesura de gràcia que els legisladors van posar en mans del Govern. Enlloc trobe que els indults hagen de ser provisionals com diu Sánchez que seran els que atorgue el seu Govern, veig que l'única funció que deu fer el tribunal sentenciador, en aquest cas el Suprem, és fer un informe que tindrà el caràcter de no vinculant, un informe jurídic, no un informe polític. Aquí el ponent de l'informe ha estat sa senyoria Marchena que al llarg de més de vint pàgines ha anat més enllà del que la llei demana fent consideracions polítiques i, fins i tot, dirigint amb les seues tesis el camí per possibles recursos quan el Govern atorgue un indult que, ja està clar, ha fet tocar generala al nacionalisme espanyol en defensa de la unitat de la pàtria.

El PP, Vox i Ciutadans han vist que, amb l'excusa de Catalunya, podien apuntar els seus trets a la diana on tenen dibuixada la cara de Sánchez, com també han fet alguns vells capitostos del partit de la rosa, cada dia més marcida, i els seus “barons” de l'Espanya profunda, sempre amb por de perdre els beneficis econòmics que suposa l'obligada solidaritat fiscal de Catalunya i altres comunitats autònomes. I, malgrat que encara falten dos anys per unes noves eleccions al Parlament espanyol ells ja han començat la seua particular campanya electoral escampant l'odi i recollint firmes contra Catalunya, com ja va fer Rajoy el 2006 contra l'Estatut. I tornarem a trobar casos com el d'aquella dona que al preguntar-li una periodista “Per a què firma?” va contestar “Contra Catalunya” i en dir-li el marit que era contra l'Estatut, la seua resposta va ser “Es lo mismo”. I és que durant molts anys una part dels espanyols, dreta i extrema dreta, han insuflat a altra part d'espanyols l'odi contra Catalunya perquè això els dóna vots.

Tampoc el penediment és un requisit de la llei, però Marchena ho exigix, cal recordar que la cúpula judicial va callar davant els indults de vertaders colpistes com Armada i Tejero, o de “capos” del PSOE com Barrionuevo o Vera, amb les mans tacades de sang pels assassinats dels GAL. Van callar els jutges i van callar els mitjans de comunicació. El general Armada podia destapar qui fou el vertader cap del 23F, Tejero mai es va penedir i fa un parell d'anys estava rendint honors al soterrament de Franco a Mingorrubio, i els altres dos, els dels GAL, davant l'opinió pública eren uns herois en lloc d'uns terroristes d'Estat.

Ara algú vol netejar les falsedats d'un judici farsa perquè veu que li perilla la cadira de president del Govern, i vol fer-ho amb la boca petita, atonyinat pels jutges i l'opinió pública, encoratjada per l'extremisme i l'odi d'una oposició sense sentit d'Estat. Uns indults condicionats són una eina de venjança, i, com va dir Juvenal. “La venjança és sempre el plaer d'una ànima mesquina i estreta”.