Todo lo que empieza termina. Eso dice el dicho pero es una realidad. La liga ha tocado a su final. Lo mejor para el Levante, mantener la categoría, lo peor la recta final. De los últimos ocho partidos solo una victoria, la conseguida ante el Valencia si la memoria no me falla. Esa mala racha ha impedido ocupar mejor plaza en la clasificación y con ello mejores emolumentos de la televisión, pasta que le viene perfectamente bien a la siempre necesitada caja. Esto por una parte, la otra tiene que ver con las ilusiones de una afición que se las prometía muy felices, tanto en liga como en copa, y vio como todo se iba al garete. De todas maneras los aficionados que pudieron ir al estadio, por cierto con un planteamiento perfecto por los mandatarios, el último partido ante el Cádiz, estuvieron al lado del equipo le despidieron con aplausos a pesar del empate y demostraron las ganas que hay de volver al futbol en directo.

Pero todo no ha terminado, la liga sí y con ese final los jugadores de vacaciones, pero ahora comienza el trabajo en el club, hay que preparar como mínimo la próxima campaña. Digo como mínimo porque si se puede hay que ir un poco más lejos. Secretaría técnica y consejo cogiditos de la mano viendo posibilidades y dentro de ellas buscar lo mejor para el equipo. Si los partidos de cada jornada son siempre complicados, no menos complicado resulta el trabajo del verano. Los que se tienen que ir, los que tienen que venir, los que están en la cuerda floja y no se sabe ciertamente que hacer con ellos. En fin, un trabajo difícil, ya que de su resultado depende prácticamente toda la siguiente campaña.

Pero al menos en estos primeros días sin partidos creo que todos deberán hacer autocrítica de lo sucedido desde la semifinal de Copa, para mí momento crucial de la temporada. Quedar fuera de la final y entrar en barrena fue uno. El equipo cambió por completo. Imagino que Paco López todavía se lo estará preguntando, pero nadie mejor que él para saber el que pasó. En fin, punto final a una temporada más en primera división, esperemos a la próxima.