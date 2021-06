La via sanitària al federalisme

L’eficient campanya de vacunació és el suport definitiu a aquella històrica reivindicació dels demòcrates valencians de finals dels setanta: llibertat, amnistia i estatut d’autonomia! Passant del soroll polític-mediàtic amenitzat per pirotècnia judicial, la gent ha comprovat que el Consell de la Generalitat resulta essencial en la seua vida, precisament per preservar-la. No es parla d’altra cosa entre familiars, amics, companys, coneguts i saludats. Els que queden per passar per l’evidència científica ja saben com va el tema. Després de molts mesos, queda clar que el sistema sanitari funciona bé. Els que han estat pacients ho saben, altres que creuen que en el progrés es refien i malgrat la temptació partidista d’uns i altres, ha quedat demostrat que el personal sanitari, des dels administratius als zeladors, passant pel personal de neteja i cuina, els vigilants, i per descomptat auxiliars, infermers i metges representa el millor de la societat valenciana actual.

Aquells que als finals de setanta pensaren que la descentralització era l’única solució per administrar un estat plural i divers han d’estar satisfets. L’escut de la Generalitat ha entrat definitivament en les vides de cadascú dels ciutadans d’aquesta terra. L’emblema actual de l’autogovern -pràcticament igual que el que va implantar el rei Pere el Cerimoniós- és el passaport universal d’immunitat. L’escut daurat amb quatre franges roges, elm platejat, mantellet amb creu, i un drac amb ales daurat sobre l’elm resum l’estat saludable d’una població que ha sobreviscut a batalles estèrils, artificis de pandereta i sabuts marcians.

El temps esdevé la justícia més sòlida. Des de la perspectiva actual s’ha d’agrair l’impuls necessari d’aquelles organitzacions que van impulsar la recuperació de l’autogovern. I per la mateixa regla de tres hem de rebutjar als salvapàtries desconnectats del temps i l’espai. Les societats democràtiques sobreviuen a les calamitats per molt fortes que siguen. Per això ser republicà i federalista no és una ideologia, és estar a favor de les estructures millors organitzades -com ara Estats Units, Alemanya o Suïssa-, amb el consens majoritari de les seues poblacions. Ha hagut de vindre una pandèmia universal per asseure el federalisme definitivament entre nosaltres.