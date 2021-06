Les persones també som de temporada

Malgrat les meues arrels dels Ports, suporte molt més la calor -encara que siga ponent del Sàhara- que la gelor i la llum que arriba fins ben entrada la nit és, per a mi, una de les majors alegries després d’un any quasi sempre estressant, amb gent estressada i estressats per l’incessant tic toc del rellotge.

Hi haurà qui pense que tot es deu a una peterpanesca memòria infantil que es nega a créixer i que reviu amb l’estiu les nits a la fresca, els gelats, jugar al carrer, dur poca roba o cap ni una, no tindre escola i l’olor eterna a antimosquits. I tal vegada no falte raó en esta argumentació, però qui no té dins seu una part resistent que es nega a ser adulta? Només en pensar en la meua estació preferida comence com a salivar i pense en lectures a la terrassa o en sobretaules amb corfes de meló d’Alger sobre la taula i converses que arriben a la nit. Pense en família, en amics i també pense en la mar. I clar, quan sols falten unes setmanes per a Sant Joan sent ja eixe pessic al cor que m’encoratja i que crida en veu baixeta ‘ja ve l’estiu!’. Benvingut a casa!