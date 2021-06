Mira que es raro el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no les parece? Pues ese misterio es fácil de resolver si lo comparamos con el de las tarifas de la luz. Y digo de la luz porque es como la hemos llamado siempre en los sitios donde un candil alumbraba más que todas las perillas de la casa o las que colocaban en las esquinas del pueblo. Todos los años lo mismo. En invierno porque llega el frío y en verano porque el calor nos convertirá en carne de refrigeración a jornada completa. Ahora que la pandemia del coronavirus nos estaba dejando una miaja tranquilos, va y llegan las compañías eléctricas y nos meten de lleno en otra clase de pandemia: el precio desmesurado que hemos de pagar por el consumo de electricidad.

Las compañías que se dedican a ese negocio se forran cada día más y, para que esas empresas se forren cada día más, hemos de pagar más caro el consumo. Sorprende que ningún gobierno, sea del signo que sea, les meta mano a esas empresas. Es la impunidad absoluta. Cerca de cuatro mil millones de euros ha ganado alguna de ellas. Y los sueldos de sus responsables son estratosféricos. Por no hablar de cómo muchos políticos de alto rango se cuelan en sus consejos de administración cuando abandonan la política. La verdad es que no abandonan la política. La verdad es que se meten a hacer política de otra manera: pero siempre a su favor y a favor de las empresas que les paga sus favores de cuando mandaban en la política. ¡Qué cosas, ¿no?!

Ahora han salido las nuevas tarifas y andamos con un lío de campeonato. Hay varios tramos al día con precios diferentes. Parece que las mejores horas para enchufar los aparatos eléctricos son las de la medianoche hasta que los pájaros empiezan a cantar en el balcón para anunciarte el nuevo día. Maravilloso. En vez de dormir por las noches nos las pasaremos poniendo la lavadora y el lavavajillas, planchando y preparando la masa en la batidora eléctrica para el bizcocho de yogur, poniendo el guisado en la cocina eléctrica aunque el problema llegará cuando hayas de calentarlo en el microondas antes de la comida al mediodía, recorriendo con la aspiradora todo el piso hasta que se quede más limpio que el bolsillo antes de acabar el mes. O sea, que cuando los pobres pájaros se pongan a cantar en los alambres del tendedero para que el sueño tenga un despertar feliz, lo que haremos será mandarlos a la mierda.

La otra parte del misterio está en la lectura de las facturas. Has de llevarlas a una gestoría para que te las expliquen. Imposible aclararte. Y si con eso no tenemos bastante lío, llegan esas visitas de comerciales para asegurarte que si te pasas a su compañía será como si te hubiera tocado la lotería. Entonces, cuando oyes eso, te entran ganas de hacer con esas visitas lo mismo que has hecho con los pobres verderoles unas horas antes. Podríamos prescindir de muchos de esos aparatos, claro que sí. Hay mucha gente que no se los puede permitir. Mucha gente que se muere de frío en el invierno y de calor en los veranos. Pero el capitalismo tiene esas cosas: la desigualdad es su brújula, su cuaderno de bitácora, el bloc de notas donde destaca en la primera página aquello de ande yo caliente ríase la gente. La risa más fuerte es la de las compañías eléctricas. Nunca sufren. Lo suyo es hacer sufrir. Cortan la luz cuando les da la gana. En mi pueblo se va la corriente a dos por tres. El pasado miércoles tenía una conferencia de esas online en el Instituto Cervantes de Frankfurt y ni flowers: corte de luz por la mañana y corte de luz por la tarde. Maravilloso. Por eso cuando oigo a las autoridades y a los expertos hablarnos de sus soluciones mágicas a la despoblación me entran ganas de meterme a terrorista.

Sí, el misterio de la Santísima Trinidad es una pasada. Pero si los jerifaltes de las compañías eléctricas y los políticos de las puertas giratorias se tuvieran que pasar las noches con la plancha metida en los camales de los pantalones o las mangas de la blusa, seguro que el misterio de las facturas de la electricidad dejaba de serlo porque las cuentas estarían claras. Vana ilusión ese desvelamiento. Vale, pero encima que no se burlen, joder, que no se burlen con eso de que lo mejor es que cambiemos la noche por el día para ahorrarnos unos euros y, cuando salgamos al balcón a tender la ropa recién sacada de la lavadora, nos convirtamos en asesinos de pájaros. Pobrecitos ellos que no deben nada. Pobrecitos.