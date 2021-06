De derechas y maricón

La televisión produce tantos momentos de gloria ficticios que cuando un átomo de realidad se escapa de la pantalla produce una luz cegadora. Raro es que esta claridad se produzca en ese programa que promete veracidad. Sí en aquellos donde la gente de la calle entiende que nada de lo que haga o diga puede estar en entredicho. Saben que, cuando entran en la jaula de la pantalla, es para jugar.

Los procesos de selección de personajes pasajeros son arduos. No sirve cualquiera. Las productoras buscan perfiles como revulsivo de otros, fenómenos chocantes, que acepten dejarse arrastrar como comparsa por los platós. Escuela Santiago Segura: sin complejos.

‘First dates’ es un programa que gira alrededor de personas que quieren encontrar pareja. Hace años no se daban la cantidad de posibilidades erótico-sentimentales que se despliegan ahora, dando nombres y apellidos ilustres a prácticas que siempre han existido con mayor o menor visibilidad. Desde la época de Augusto, en España ha habido más o menos los mismos gustos, velados quizás por épocas como la de la Inquisición, que duró 356 años, y las dictaduras.

Ya sé que los jóvenes lo han pasado muy mal -ejem- con sus hormonas tapadas por mascarillas durante un año, pero piensen que nuestros esforzados antepasados no podían tocarse ni mucho menos divorciarse. El toque de queda duró para muchos toda la vida.

Sin descolocar a Carlos Sobera, que por algo es de Bilbao, tuvo su momento de gloria un joven que explicó que lo más bonito de España son los toros, el fútbol entendido como el Real Madrid, la gastronomía, la historia (a partir de don Pelayo), para acabar definiéndose como de la Falange, maricón, rumano y adoptado. Expuso su tesis delante de un latino sobre cuya cabeza se formó un signo de interrogación tan negro como el futuro de la relación que hubiera podido surgir entre ellos. «Yo soy de derechas, de la Falange, ¿sabes lo que es?».

Para explicarse bien acompañó su discurso un ejemplo: «La orientación sexual no tiene nada que ver con la política. Sin ir más lejos, muchos pensaban que el Caudillo era gay, pero siempre se ha tapado».

No quiero aburrirles de nuevo con lo de la invención de la tradición y la construcción de símbolos nacionales elevados a una cuestión sacra para su utilización política. Política que asume a menudo la función y el ceremonial de la religión. Con un somero análisis semántico basta para comprender que «rumano y adoptado» no forman parte del sintagma nominal «de la Falange y maricón». El primer sintagma es más abstracto. El segundo es particular y concreto. En la doctrina manipuladora de José Antonio siempre hay un llamado a la emoción, a un esfuerzo de imaginación que convierta en visible esa personalidad colectiva de poder. Uno puede ser maricón socialdemócrata, o ser maricón serio, macho, de orden, individualista, a ser posible tapado, íntimo, casado. Nadie ha dibujado esto mejor que Santiago Segura como Torrente.

No son pocos los gais, nacionalizados de países donde la homosexualidad es aún perseguida y despreciada, que se ven reflejados por ideas nacionalistas similares ante la frustración de adaptarse a una realidad donde no encajan. Puedo ser colombiano, rumano, argelino o paquistaní y disfrazarme de una ilusión romántica que me integre. Pero ser de Falange, o de otra supuesta ideología política basada en lo personal (como el maoísmo, que es más hetero) no es, en conjunto, muy diferente de entrar en los coros y danzas del pueblo o ser fallera mayor: una serie de normas que cumplir para crear un ceremonial apoyado en una herencia de razonamientos aleatorios, según los gustos del que mande.

Históricamente, la paz con estos individuos dura hasta que la fallera en cuestión consigue llegar a una plataforma, pero de poder. Desde jefa de escalera de la finca, alcaldesa o presidente del estado. Es entonces donde los exégetas florecen para hacer su personal revolución cultural, en cuyos estrictos patrones, ni maricones tan marciales como Yukio Mishima pudieron acabar de encajar sin avenirse a ellos.