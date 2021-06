Durante la campaña pasada, el sector citrícola exportó a 72 mercados más allá de la UE. Fue una temporada excepcional, marcada por el aumento de la demanda europea por lo que se vino en llamar el ‘efecto Covid’. De las 24 toneladas de las Islas Mauricio a las 68.000 de Suiza, se trabaja ajustándose a las necesidades de mercados lejanos, que tan pronto demandan por decenas de miles de toneladas como solo por decenas (a secas). Otras campañas con mayor cosecha, esa cifra se ha elevado incluso hasta los 90 destinos no comunitarios. Con todo, las 244.495 toneladas vendidas en países terceros en la temporada 2019/20 no representaron más que el 6,6% del conjunto de las exportaciones. El resto, ése 93,4%, se dirigió a la UE. Cada vez que Bruselas hace balance de su política comercia se produce un comentario recurrente del siguiente tenor: «España es el primer exportador de cítricos del mundo, sí, pero no aprovecha las oportunidades que se le presentan fuera de Europa». Pura ignorancia. En 2009, la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, encabezó una importante misión diplomática y comercial a La India. A su vuelta, De la Vega dio un titular y vendió una nueva apertura a los cítricos casi consumada que sólo estaba «pendiente de aspectos técnicos». Lo cierto es que el protocolo para exportar a este destino -con una población de 1.400 millones- no se pactó hasta 2011 y que, a día de hoy, tras realizar en 2015 una prueba piloto para enviar un contenedor, no se ha podido vender allí más más que unas cuantas decenas de voluntariosas toneladas. La razón: el protocolo fitosanitario para la importación seguía siendo, no complicado, inviable. Ahora, gracias al Ministerio de Agricultura y muy especialmente, al buen hacer de la Consejera Agrícola en Nueva Delhi, a una importante ayuda de la Conselleria de Agricultura y, por supuesto, a la tenacidad de una decena de operadores del CGC se ha logrado hacer un envío experimental en condiciones más flexibles. Si la prueba concluye con éxito, esta vez sí, se habrá abierto el mercado. Piensen que buena parte de los mayores mercados citrícolas del mundo son también potencias productoras. Casi todos, para abrirse a las importaciones foráneas, suelen hacer pasar ‘las de Caín’ a los operadores foráneos. Es el caso de EEUU, Corea del Sur, Japón, China, Australia, México…que mantienen protocolos con una filosofía similar al de La India. Los aranceles, en ocasiones, son una cuestión menor. Lo que importan son los «detalles técnicos».