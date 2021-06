Indultos y pedagogía

A día de hoy no hay asesor ni aparato de partido político que no analice encuestas y obre en consecuencia. Si éstas no son favorables, entonces se echa mano de lo que se llama, eufemísticamente, pedagogía, que no otra cosa es el intento de explicar de modo sencillo, con eslóganes, ‘tag lines’ (lemas) y ‘claims’ (ideas-resumen de campaña) aquello que, de entrada, no convence a la opinión pública. En ocasiones, las menos, se avanza hasta los argumentarios. Y excepcionalmente se alcanzan los lindes de las razones filosóficas, apelando a la profundidad de las convicciones.