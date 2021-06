No muestres talento, que despertarás envidias. No destaques, que te pierdes. No repliques, que te buscas la ruina. No aportes nada, no colabores, no ayudes, no exhibas habilidades. Aquí los méritos no valen; sólo cuenta en amigueo, el amigueteo, el amigorroteo. Observa, inocentón, que los nuevos, en lugar de poner lo suyo a disposición de la cosa, invierten su inteligencia y su energía colegueando a todo trapo, forjando lazos intrascendentes y edificando solidísimos parapetos de frivolidad; cualquier cosa que halague la personalidad acomplejada, la inutilidad encubierta del ‘jefe’. Es, por tanto, el cafeteo, la parola del tiempo muerto, la complicidad en la estulticia y la simpatía natural que brota entre los tontos lo que abre las puertas de la integración, la consideración y el trabajo fijo. Por eso resulta conmovedoramente ingenuo el esfuerzo del recién llegado. Su exquisita delicadeza, su enorme disponibilidad y sus continuos ofrecimientos causan hastío a quienes andan ocupadísimos en amarrar su vulgaridad a la del resto.

Muchos equipos directivos están repletos de tontos finchados que se huelgan de ocupar poltrona y dar órdenes; de inlíderes que conjuran los argumentos del subordinado a base de gritos, que son el escudo y el refugio del tonto: la dictadura del tonto. Cuántos atontados llegan al mando. El jefe tonto lo reduce todo a su enanismo, su ignorancia, su inestabilidad y su neurosis. Aquí se padece, más que cualquier otra cosa, el acomplejamiento y el marrajeo, la suspicacia, la cobardía y el inmovilismo: el miedo del tonto al inteligente.

Pero el jefe tonto, aunque tonto y jefe, tiene sus límites. El jefe tonto no será nunca expresión máxima de nada más que del jefe tonto, porque no aprecia nada fuera de sí mismo. Es el rey —o el esclavo— del monólogo, del absurdo y de la empanada mental. Un jefe tonto vive feliz con su limitación, con su tara, con su atrofia y su jefesismo a pesar de que lo postran, lo incapacitan y lo ridiculizan. Lo malo viene cuando los impone a su alrededor, cuando trata de reducirlo todo a su escuchimizamiento. Sólo cabe, ante sus berrinches y sus despropósitos, poner cara de bobo, de póker, de nada, seguirle la corriente y burlarse un poco, siempre de rostro para dentro.

No debe pasarse nunca por alto que los jefes tontos tienen los amores propios más grandes, ni suponer que ignoran su mediocridad. Son jefes que han alcanzado la jefesez por enchufe, por antigüedad/insistencia o por pura chiripa, y una vez allí se han acomodado, han visto claro que no les tosería nadie y han renunciado al engorro de la superación. Por eso hay tantos establecimientos faltos de un jefe digno, tantas plantillas admirables dirigidas por un idiota, tantos talentos cohibidos por un pelagatos.

El jefe tonto se acaba creyendo su propio embuste, la fábula que ha inventado para ocultar y ocultarse la propia memez; y anda por la empresa, por la oficina, por el centro aplicando a todo quisque su tiranía paternalista o su paternalismo tiránico —su complejazo, su arbitrariedad y su melopea—; y se crece cuando el novato voluntarioso deja que lo avasalle. Cuidado con el jefe tonto, porque te lo encontrarás donde menos te lo esperes. Acecha en la sombra como el tío del escobazo en el tren de la bruja. Es el coco, el desequilibrio, la inquietud, la carántula escrutadora, el puñetero Damocles blandiendo su tizona por los pasillos y al pie de las escaleras. No intentes halagarlo haciendo méritos, porque los echará por tierra para que nada le haga sombra. El jefe tonto concentra en su magnífico aturdimiento el infortunio de la oficina, del proyecto, de la entidad y de la Españona entera. El jefe tonto es un incordio, una lacra, una desgracia y una boñiga. Donde hay un jefe tonto no crece nada.