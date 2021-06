En un manuscrit miscel·lani i d'època barroca conservat a la Biblioteca Serrano Morales de l'Ajuntament de València, es poden llegir dues anotacions -una darrere de l'altra- que demostren quins interessos més morbosos tenien aquelles gents, davant el que podríem considerar els monstres i les meravelles que la natura oferia de tant en tant i que ells, com que no s'ho podien explicar de manera racional -tal com ara intentaríem fer nosaltres-, ho veien tot dotat de significats transcendents i, potser, com senyals divins per advertir la humanitat de Déu sap quines catàstrofes -per altra banda habituals en aquells anys.

La primera d'aquestes notes sembla que prové de Zurita -als seus Anales de Aragón-, però no ho he comprovat. Tant se val si hi és o no, però no hem de dubtar del compilador que ens diu que l'historiador aragonés «lo trae». I així, ens diu que «en el año 1343, por el mes de agosto, nació en la villa de Cervera, del Campo de Urgel, un niño muy hermoso, con dos cabeças y dos caras y quatro piernas.» Fins ací la cosa sembla una malformació de la criatura. Però és més sorprenent el que se'ns diu després: «y fue enterrado bivo, con voluntad del padre y de la madre, por lo cual se prosedió contra los dichos y fueron castigados severamente.» Els pares, sense cap dubte espantats davant la monstruositat del fill bicèfal -davant allò incomprensible i entés segurament com un càstig diví-, decidiren desfer-se d'ell i foren castigats per les autoritats.

La segona anotació ens situa el 1512, a Ravenna, on «nació un monstruo horrible, configurado hombre desde la cabeça asta las partes de la honestidad, y en ellas hermafrodito. En la frente tenía un cuerno; en lugar de braços, alas; un solo muslo. En la rodilla tenía un ojo de la misma manera que el que tenemos en la cara. De allí a bajo, el pie y las uñas como la ave de rapiña.» No es podia demanar més «monstruositat».... I ara ve l’explicació que sembla que fa l'historiador Jerónimo B. de Lanuza a la seua Historia de Aragón i que ens sintetitza l'anònim reportador: «Este monstruo fue presagio de las g[u]erras entre españoles y franceses que tuvieron en aquella ciudad». Ja s’havia resolt, així, el cas.

Com es veu, la fantasia tracta donar sentit, com pot, a allò que li resulta inexplicable. Els monstres i les meravelles del passat, cobraven, així, un significat concret davant els seus coetanis. Ara, a nosaltres, només ens susciten una certa curiositat i una gran tristesa.