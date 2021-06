Cuánto cuesta ser más feliz

Nunca he entendido demasiado bien la diferencia entre valer y costar, pero el libro de Laura Ferrero, “La gente no existe”, me costó 17,90 euros y sin duda me valió para bastante. Siempre que me pasa eso con un libro creo que estoy en deuda, de alguna manera pienso que el boca a boca depende enteramente de mí y quiero hacer mucho pero no sé qué hacer, de qué forma explicar cuánto gané. Es como cuando quieres a una persona y la miras con los dientes y los puños apretados preguntándote, qué más te hago, qué más puedo.