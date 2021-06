Tant si vols com si no vols: dita que pot aplicar-se amb bastant precisió a l’elecció del president del PPCV. Casado proposa i Casado disposa. Bonapartisme arcaic que cenyeix l’opció de la militància a triar entre Mazón o Mazón. Diran que les primàries, tot i que programades per a un congrés d’unitat en torn del president de la Diputació d’Alacant, han tingut un contrincant inesperat; però, com diria qualsevol aficionat a la boxa, s’ha limitat a fer d’espàrring i a seguir la famosa màxima del Baró de Coubertain. Quant als afiliats -mil i tants més que militants-, han participat al curtmetratge de ficció amb un paper menor circumscrit a dir: Senyor, sí senyor! A l’ordre senyor!

Que qui és Carlos Mazón? El temps, que fa el seu treball sense contemplacions, donarà i llevarà raons; però si mesurem amb la vara de Jesucrist -«Pels seus fets els coneixereu»- hom pot dir que fa bandera electoral de l’arbitrària divisió provincial; pràctica d’alt risc que sembra victimisme i cull desafecció: la de molts alacantins que cada dia s’identifiquen menys amb el gentilici ‘valencians’ i accepten amb resignació franciscana pertànyer al País Valencià. Que Mazón rebutge els fons del Consell per als ajuntaments d’Alacant perquè vol repartir-los ell, dóna pistes ben clares del concepte que té de la diputació com arbre de Nadal del qual pengen prebendes i favors, atribuint-s’hi el paper de Pare Noel. Clientelisme que, amb l’excusa de la prestació de serveis, té parada i fonda en les diputacions.

Esmussa que el líder del PP valencià s’enorgullisca d’aquell PP que sumava cada dia nous casos de corrupció, recordant com estàvem de bé quan estàvem malament; o alimente l’alacantinisme (que ausades, mare!), i refuse el corredor mediterrani reivindicat per les diputacions catalanes i les de Castelló i València al·legant que és una «estratègia dels Països Catalans». Vaja, que servidor sent això i vota PP -Déu no ho vulga- i no sap si tallar-se les venes o deixar-se-les llargues. Tu què trobes?