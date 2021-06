M’assabente fa només uns dies que un assassí masclista al qual estan jutjant per l’assassinat de Vanesa Santana hi ha reclamat justament uns dies després de l’aprovació de l’anomenada llei trans canària, que li canvien el nom de Jhonatan Robaina pel de Lorena, perquè sembla que això li pot millorar la seua situació processal.

I si resulta condemnat per aquest assassinat, estic segura que reclamarà anar a complir aquesta condemna a un centre penitenciari per a dones. Un espai aparentment més segur per a elles. Però que si entra aquest assassí és pot convertir en un infern per a les dones privades de llibertat. I ell en un depredador sexual amb totes les dones al seu abast i sense possibilitat de denunciar-lo perquè ell ha decidit «sentir-se» dona.

Les feministes fa un temps que avisem que açò aplegaria amb l’aprovació de les lleis trans. Però se’ns negava i se’ns ratllava de trànsfobes. Doncs bé, ja ha aplegat. I és només el primer cas. Si li afegim la pressa que tenen des del Ministeri d’Igualtat en aprovar aquesta llei i el fet de ficar-se de perfil del PSOE en la votació proposada per ERC fa poques setmanes, està clar que les feministes deurem redoblar els nostres esforços pedagògics per explicar algunes coses.

No estem en contra de les persones transsexuals ni molt menys dels seus drets i compartim la necessitat de protecció precisament per la seua condició.

Estem en contra d’una pseudodoctrina que, només per manifestar el teu desig tingues dret inqüestionable a ser, majoritàriament, dones.

Estem radicalment en contra que aquest desig convertit en dret que retalle o, directament esborre drets de les dones aconseguits amb moltes lluites i al llarg del molts anys per les nostres avantpassades.

Estem en contra de què s’atempte contra la infància amb tractaments farmacèutics de per vida i fins i tot amb operacions quirúrgiques irreversibles que poden implicar molt de patiment al llarg de les seues vides.

Estem totalment en contra de les conseqüències del neollenguatge emprat i que ens deixa a les dones com a éssers menstruats o gestants i perdent la condició de subjecte polític de dones amb necessitats de legislació específica per haver nascut biològicament dones.

Estem per l’abolició del gènere que ha estat l’instrument més potent que ha tingut el patriarcat per a socialitzar-nos diferencialment per a què assolirem els estereotips i rols que ens van assignar de submissió i docilitat per estar sempre disponibles per a ells.

Defensem la necessitat de polítiques progressistes i valentes per avançar en la derrota del patriarcat i no polítiques que el fomenten.

El feminisme defensa els drets de totes les dones perquè és universalista i solidari. No és neoliberal. Per això mateix també busca l’abolició de la tracta de dones i xiquetes amb finalitat d’explotació sexual i la compravenda de criatures amb els ventres de lloguer que són explotació reproductiva.

Fa mesos que venim avisant del que ja esta passant en els tribunals de Canàries. I el que és pitjor, impulsat per un ministeri teòricament d’esquerres i teòricament feminista que només impulsa polítiques neoliberals i individualistes que van en contra dels drets adquirits per les dones.

Encara hi ha temps per reflexionar i aturar aquestes decisions que poden fer molt de mal tant a criatures com a dones en nom d’uns pretesos desitjos d’una minoria que vol convertir en dret el que només són això, desitjos. Hi ha molt en joc.