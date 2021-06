En un mateix dia, experimentem sentiments diferenciats. En tots els casos, necessitem alguna paraula que mostre que ens trobem afectats i afectades. En eixe context, podem servir-nos de la interjecció ‘caram’. He de dir que, juntament amb ‘vaja’, les empre per a no utilitzar el castellanisme ‘bueno’, tan habitual entre les persones valencianoparlants. El terme està definit com un eufemisme que substituïx a ‘carall’, ja que pareix que socialment es considera desagradable. Però el més important és que ‘caram’ o ‘carall’ són interjeccions vulgars que utilitzem per a mostrar protesta, admiració o sorpresa per alguna cosa que ens acaba de succeir.

Un ‘caram’ simbolitza una fórmula per a expressar protesta. La vaig pronunciar diumenge passat, quan À Punt anuncià la finalització de l’emissió de les misses en valencià. Novament les persones valencianoparlants catòliques són marginades no sols per la jerarquia sinó també per una televisió pública que es dedica a promoure el valencià. Espere que no tarde molt a arribar un dels bons articles del religiós Josep-Miquel Bauset. És un columnista que vincula amb encert la litúrgia i el valencià.

L’admiració per les gestes també mereix un bon caram. Per a mi enguany se’l mereix especialment l’Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè fa ja 20 anys. Es va constituir el 23 de juliol de 2001. Des d’aleshores, entre crítiques minoritàries i l’escepticisme d’uns quants, ha fet un gran camí. Són moltes les ferramentes que ha proporcionat però jo em quede amb el Diccionari Normatiu Valencià en línia. Sempre està en el meu ordinador i apareix en un lloc preeminent del mòbil.

La sorpresa també es pot demostrar amb un ‘caram’. Fa unes setmanes la vaig dir en entrar al palauet Nolla de Meliana. Allí, vaig rodar una de les meues rutes culturals per a l’ajuntament d’Albalat dels Sorells. Entre tots estos xicotets documentals gravats amb Elena Guasque, este n’ha sigut un dels més especials. Em vaig emocionar amb les explicacions encoratjadores dels arquitectes Xavier Laumain i Cristina Alonso. Ells, juntament amb l’Ajuntament, estan recuperant el palauet i l’extraordinari mosaic de Nolla, en totes les seues dimensions.

En definitiva, deixem-nos acompanyar per un ‘caram’. Ens ajudarà a apartar-nos d’un castellanisme i a expressar els sentiments. Caram! Que gran és la vida i que pocs moments dediquem a tastar-la a poc a poc. Perdem massa temps vivint sense viure.