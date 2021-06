Los caballeros que las llaman guarras

«Creo que estoy bastante de acuerdo con esos caballeros», comentó jocoso Casado cuando su orfeón tabernario llamó «guarras» a las periodistas, boicoteando la convocatoria informativa. Luego, su oficina matizó que no había escuchado el insulto en concreto, o sea, que tiende a hablar de más si no se le pregunta; pero sí, le había gustado del abucheo a las reporteras que hacían su trabajo y a sus compañeros. Es un peligro contestar sobre algo que no has entendido bien, conviene que tome nota. No se vaya a dar el caso de que esté de palique con la presidenta de Estados Unidos y nos meta en otra guerra, como su admirado José María Aznar, por no haberse enterado de nada. Los caballeros que van a caballo y no respetan a la prensa, sus socios de Vox en algunos gobiernos y alcaldías, no admiten imitaciones, parece que no ha aprendido nada de los últimos batacazos electorales propios y personales, ni de los triunfos de las señoras a las que soporta a duras penas porque le hacen de rompehielos. Se puede fijar el domingo en la plaza de Colón, cuando vaya a enredar en el tema del que sí le gusta pronunciarse aunque nadie se lo pida, Cataluña, rodeado de sus seguidores. Esos caballeros o panda de acémilas, según estés en el lado de las respuestas o de las preguntas.