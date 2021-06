La lògica apuntava que València aprofitaria l’avinentesa per a optar a la capital de la mediterrània occidental. Amb infraestructures públiques de primer nivell en arts, música i dramatúrgia, una bona xarxa de potents fundacions privades, galeries d’art, clubs de jazz, teatre independent i reconeguda gastronomia, a més d’importants guardons literaris, al que cal afegir el nou de poesia Francisco Brines, hauria de ser així de manera natural. Però les divisions internes dels actuals gestors culturals de llums curtes i la imprevista rellevància de Màlaga fan difícil que València agafe el testimoni. La capital malaguenya li ha guanyat el pas a la totpoderosa Sevilla i en un estudiat pla on ha unit el turisme amb la creació artística s’ha posicionat millor que el Cap i Casal. No es tracta de fer el mateix, hi ha molta teoria sobre l’error d’unir la cultura amb el turisme, però entre això i esperar un nou Segle d’Or per generació espontània, hi ha molta diferència. Els únics que han entés la competència són els membres de la Capitalitat Mundial del Disseny per a 2022.

Ara que fa sis anys del canvi del Botànic, almenys en matèria cultura no s’ha canviat el paradigma. És més, van deixar ben clar des de l’inici que el seu manifest cultural estava en la lletra i música de ‘Malaguenya de Barxeta’.