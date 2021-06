Ho reconec obertament. Escric des de la ràbia més profunda que puc sentir: la que crema l’estómac, la que ofega la gola, la que entela els ulls. Escric també des del feminisme més ferm que puc exercir: el que reflexiona sobre l’opressió més sistemàtica del món, el que intenta des del carrer posar en l’agenda política els drets de les dones, el que lluita dia a dia contra la violència i la desigualtat. A partir d’ací no trobareu llenguatge amable ni elegant, el que ve a denominar-se políticament correcte. Si cap ‘senyoro’ veu ferida la seua sensibilitat, doncs dic obertament que no li demane disculpes: estic farta que l’única sensibilitat ferida siga la de les mateixes, les de sempre.

La meua (de)formació acadèmica fa que les paraules em pesen molt. Amb elles, conformem pensaments, verbalitzem emocions, construïm realitats individuals i col·lectives. Així, quan escolte i llisc, dins de la secció de ‘successos’, que amb la troballa ara dels cadàvers de dos xiquetes assassinades per son pare fa mes i mig s’han complert «els pitjors presagis», senzillament m’indigne. Igual que em vaig indignar quan es va emprar la mateixa expressió en aparèixer el cadàver de Florina el 30 de febrer a escassos centenars de metres del lloc concret on una càmera va enregistrar com entrava en un cotxe 22 dies abans. Em fa gràcia que, quan parlem de l’oratge utilitzem ‘pronòstic’, que sembla molt més objectiu i científic, mentre que per casos que es veu a anys llum que són assassinats masclistes es preferisca dir ‘presagi’, com si fóra una cosa subjectiva, fruit de l’atzar .

Perquè, hi ha alguna persona suficientment ignorant per no saber que la primera hipòtesi que s’ha de barallar en casos com aquestos és que n’hi ha homes que maten a dones i les seues criatures? És que alguna persona pot pensar que, de sobte, un pare que ha dit a la mare que no veurà les seues filles mai més no li les torna del règim de visites (que té atorgat per una ‘justícia’ tan masclista com ell) perquè ha decidit ara, de manera espontània i abnegada, cuidar-les ell soletes i anar-se’n a viure amb elles a l’altra punta del món? Cada colp demostra que la violència masclista és la regla general, i no una excepció. No és el pitjor presagi: és l’únic.

Per si encara queda algun dubte, voldria fer una enumeració de ‘successos’, situacions violentes i, al mateix temps, alarmantment normals en les que les dones ens hem vist, hem vist a altres, o ens podríem veure. No importa si eres xiqueta, adolescent o adulta: és possible que, mentre vas tranquil·lament pel carrer, se t’acoste algun indesitjable amb la verga fora, o que, mentre estàs dempeus a l’autobus o mirant la prestatgeria d’una botiga del poble, te la refregue per darrere. Desconeguts i també coneguts (masculí plural). En una conversa qüotidiana, és possible que un home ens explique amb tota profusió de detalls coses que ja havíem deixat clar que enteníem molt bé abans d’eixa explicació, que tampoc no havíem demanat. Com a càstig per haver oblidat les claus de casa, que mira que eres despistada, és possible que la persona que estimes et deixe dos hores tocant el timbre, sense obrir-te. Mentre vas caminant a la facultat, se’t pot apropar un babós per dir-te que eres bonica i que ell és fotògraf i que voldria fer-te algunes fotos, pagant, clar. Quan vas en bicicleta pujant un port de muntanya a tan bon ritme que avances a un ciclista (oh, sacrilegi), és possible que hages de sentir que quina bici més bona que tens, que amb tres plats puja qualsevol. En una oficina bancària, és possible que a les caixes n’hi haja dones de més de 50 anys, mentre que a les taules comercials n’hi ha homes joves que han aplegat a l’empresa molt més tard que elles, és que les dones majors no donen bona imatge d’empresa i no tenen tantes destreses de màrqueting, i, per tant, no cobren plusos per resultats.

Parlant per fi amb amistats o familiars, per explicar el que estàs vivint a casa, és possible que t’hagues d’escoltar que com és possible que això t’estiga passant a tu, que eres tan lista i valenta, que tens feina fixa, que perquè no ho has dit abans. A una comissaria, retén, tribunal, jutjat de guàrdia, o oficina d’atenció, és possible que qui t’està atenent pose en dubte la teua paraula, que mira que eres exagerada, que això s’arregla al llit, que dona gràcies que no t’ha pegat, que necessites teràpia de coaching per empoderar-te, que no eres una bona mare, que les teues criatures necessiten la figura paterna pel seu desenvolupament normal. En cas d’haver-te casat amb un home que resultat ser un abusador de menors en situació de vulnerabilitat, és possible que es pose el focus en tu i no en la responsabilitat del criminal, que mira com sou les dones, que teniu la culpa de tot, que com és que no ho has vist, que com és que no has fet res per evitar-ho. Amb ganes de morir-te cada quinze dies perquè li correspon a ell règim de visita, és possible que hages de deixar a la teua filla de quatre anys a la porta de la casa d’un pare que se les ha apanyat per fer-li creure a un tribunal que els tocaments que li feia a la seua filla de quatre anys eren massatges amb crema hidratant després de la dutxa diària (la primera lliçó del manual del maltractador se l’aprenen molt bé).

Tot açò no són ‘successos’ o coses que passen, són coses que ens passen a les dones pel fet de ser dones: igual a mi no, igual a tu no, però a la majoria sí. I la primera lliçó del manual de la sororitat inclou conceptes com que entre nosaltres no han d’haver fissures, que ens hem de posar en la pell de l’altra sempre, que no podem dir que les feministes sempre estan parlant de violències, que hem de creure la paraula de les nostres germanes. Jo no sóc mare, però puc entendre una milionèsima part del sofriment inquantificable d’una mare que ha de soterrar a les seues criatures perquè un fill del patriarcat ha decidit assassinar-les per fer-la patir. Per convertir-la en una morta en vida. I que ho ha fet a pesar que ella s’havia separat, que havia denunciat, que ho havia dit a la policia, al jutge, a serveis socials. Hui a Tenerife, ahir a Castelló o Còrdova, demà qui sap on.

Perquè no denuncien, perquè no se’n van de casa al primer senyal de violència, perquè continuen vivint amb els maltractadors, es pot preguntar encara alguna persona... La resposta és molt fàcil. Moltes dones han vist amb amargura que això només ha servit perquè un tribunal les haja llevat la pàtria potestat de les seues criatures: aquest càstig és un avís a navegants.

Per Juana, Sara, Noelia, Itziar, Ruth, Irune, i tantes altres més, hem de transformar el dolor i la impotència en ràbia, i la ràbia en revolució feminista, per sacsejar els fonaments de la societat. Maleïm el patriarcat, inundem els carrers, parem el país. Ens hi va la vida.