Seguint les instruccions de Willy Brandt i de François Mitterrand, el xantatge de Felipe González al XVIII Congrés del PSOE (1979) aconseguí marcar un nou ideari polític que iniciava un viratge d’allunyament dels principis bàsics de l’esquerra. Un veritable cop d’estat ideològic que trencà amb el marxisme, el dret a l’autodeterminació i el republicanisme. Tres pilars fonamentals per a garantir els drets polítics, socials, econòmics i col·lectius que eren trepitjats en favor del neoliberalisme, el centralisme autonomista i la retrògrada monarquia borbònica.

Aquesta submissió del felipisme seria premiada amb un torrent de marcs alemanys per a convertir la seua minúscula organització –gairebé inexistent en la lluita antifranquista– en una maquinària dopada i preparada per a guanyar eleccions. I alhora, neutralitzar l’hegemonia comunista sobre el moviment obrer i les classes populars, guanyada a pols en els quaranta anys de repressió franquista.

El diari El País –dirigit pel neoliberal J.L. Cebrián, autèntic ideòleg del PSOE– i el Grup Prisa, propietats de Jesús Polanco –exfalangista reconvertit– tingueren un paper fonamental en catapultar i mantenir F. González al govern. Un tàndem retroalimentat amb tota classe de favors, en què Polanco era anomenat déu i González el seu profeta. Una parella que sintetitza el lligam del franquisme amb el règim del 78 i que ens persegueix fins als nostres dies.

El felipisme de la majoria absolutista de 1982 arreplegà el vot d’esquerres amb promeses que després incompliria: OTAN NO, Sàhara lliure, 800.000 llocs de treball, laïcisme, memòria històrica... I que ens portaria: corrupció, terrorisme d’estat (GAL), destrucció del teixit industrial, penetració de les multinacionals, regal dels fons europeus (PAC) a terratinents i latifundistes, reforma punitiva del Codi Penal, privatització d’empreses rendibles, portes giratòries... Unes polítiques certament retrògrades!

Posteriorment, davant els governs ultradretans d’Aznar, R. Zapatero tornaria a emprar un discurs d’esquerres per arribar a la Moncloa, que abandonaria de manera fulminant en aconseguir una majoria absoluta. Soterraria les promeses bàsiques del seu programa electoral i s’abaixaria els pantalons per satisfer els poderosos amb l’estafa de la crisi: amb una reforma laboral per abaratir l’acomiadament, un nefast ajornament de l’edat de jubilació, una impresentable tisorada del salari al funcionariat, la modificació de l’article 135 de la Constitució –amb nocturnitat i traïdoria– per prioritzar el pagament del deute per davant les necessitats de la ciutadania... Una altra grandíssima decepció!

I per acabar-ho d’adobar, Sánchez, el millor actor del teatret parlamentari actual –superior en escreix al trànsfuga caragirat de Cantó– i mereixedor d’un Òscar a la millor actuació. Fou capaç d’emular posicions radicals fins a recuperar l’electorat que se n’havia sumat al projecte podemita. Aparentà enfrontar-se a la casta fins que se’n va fer un membre destacat.

Un Sánchez que es burla del pacte amb Unides Podem, mantenint la llei de secrets de l’Estat, la llei mordassa, les reformes laborals o el reaccionari Codi Penal (sedició, rebel·lió, injúries al rei i als sentiments religiosos...); o es nega a l’equiparació del català i del basc al castellà, a alliberar les patents de les vacunes; o aprova lleis impresentables (Habitatge, Immatriculacions, Educació o Memòria democràtica); o amplia el termini de funcionament de la perillosa C.N. de Cofrents; o introdueix deplorables partides militars, monàrquiques i clericals als pressupostos...

Una trajectòria que nega l’orientació d’esquerres del PSOE. No n’hi ha prou a declarar-se’n. Cal demostrar-ho amb fets conseqüents i no anar jugant amb polítiques oportunistes d’esquerredreta, socioliberals, nacioespanyolistes, solidaròfobes o ecocapitalistes que impliquen, a més, una renúncia a les seus arrels socialistes i obreres.