Després del magnífic article de l’amic Agustí Colomer, “Rèquiem per la missa d’À Punt” (Levante-EMV, 8 de juny de 2021), poc més puc afegir. Amb tot, sí que voldria donar el meu punt de vista davant la supressió per part de la televisió valenciana d’aquesta missa.

Ja hi havia rumors, des de fa mesos, que desgraciadament el consell rector de la televisió valenciana, tenia previst suspendre les emissions de la missa en valencià dels diumenges, que des del març de l’any passat retransmetia la televisió valenciana. I això ja ha arribat. El diumenge dia 6, molts valencians com jo, que seguíem (per televisió o per internet) la missa des de Torrent, vam sentir del capellà Jesús Corbí, que À Punt ja no transmetrà els diumenges la missa en valencià.

Des del març de l’any passat, i molt encertadament, À Punt ha acostat a les nostres llars la celebració de l’Eucaristia des de la parròquia de l’Assumpció de la Mare de Déu, de Torrent i un diumenge des de la parròquia de Sant Nicolau de Gandia. Els preveres Jesús Corbí i Jordi Cerdà i l’equip de cants, han fet unes celebracions molt dignes, entranyables i properes, ja que amb les seues paraules, aquests capellans han fet costat (en les celebracions) a les persones que viuen situacions de sofriment per la malaltia i la mort en moltes famílies, transmetent amb les seues paraules, consol, coratge i esperança a tots els qui sofreixen.

La primera retransmissió de la missa per À Punt, el diumenge 22 de març de 2020, va congregar una mitjana de 36.000 espectadors, amb un 5,5% de quota mitjana de pantalla, “per damunt de la mitjana de la cadena en la seua franja horària” (Levante-EMV, 23 de març). I és que 69.000 persones van vore l’Eucaristia retransmesa per À Punt en algun moment.

La missa per À Punt es va retransmetre en els primers mesos, degut a la reclusió de la població fixada pel decret de l’estat d’alarma i la consegüent suspensió de les celebracions eucarístiques a les parròquies. I els mesos següents s’ha continuat retransmetent (supose), per la bona audiència de l’espai.

Però ara À Punt, incomprensiblement, ha suprimit aquestes retransmissions que tant de bé feien als qui les seguíem i d’una manera especial a les persones que no podien anar als temples per vellesa o per malaltia. Vull agrair públicament als amics capellans Jesús Corbí i Jordi Cerdà, la seua dedicació i la dignitat de les celebracions eucarístiques que han presidit.

Crec que com qualsevol televisió pública, À Punt ha d’oferir un servei als ciutadans, com ho ha fet (i molt bé) amb la retransmissió de la missa durant aquest any llarg. Per això trobe incomprensible la suspensió de la missa per part d’À Punt, supose que per una raó que no s’aguanta: i és que els cristians ja podem anar a les parròquies per celebrar la nostra fe, encara que, cal no oblidar-ho, els ancians i els malalts impedits, continuaran “confinats” a casa, sense poder anar als temples.

Ara que s’obrin els camps de futbol i els aficionats del València, del Vila-real, l’Hèrcules o el Llevant podran anar a vore els partits al camp, la televisió no deixarà d’oferir futbol. I en la Moto GP, tot i que els aficionats podran anar al circuit Ricard Tormo, no per això deixarà À Punt de retransmetre aquestes curses. O les retransmissions de les mascletades de falles, de les fogueres o de la Magdalena, que la gent podrà vore in situ. I no per això la nostra televisió deixarà de retransmetre eixes manifestacions populars. O l’ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats per falles, la romeria de les Canyes de la Magdalena, les processons de Setmana Santa, la cavalcada de Reis, cada 5 de gener a la nit o tants actes que, molt encertadament, À Punt retransmet en directe.

Cal recordar que el fet religiós contribueix (i molt) a millorar la societat i a més, forma part de la cultura del País Valencià, poble que va nàixer amb la reconquesta del rei Jaume I, amb la incorporació de la nostra terra al cristianisme. I tot i que vivim en un estat aconfessional, la societat valenciana és plural i per tant els cristians creiem que la televisió valenciana, com a servei públic, ens ha de tindre en compte en els programes a emetre. Com té en compte els aficionats al futbol o a la Moto GP.

Com he dit abans, una televisió pública com és À Punt, ha d’oferir una programació que respecte tots els ciutadans i per això mateix ha donar un servei als creients valencians, acostant la realitat de la fe, present al País Valencià des del segle XIII, sobretot a aquells que no poden desplaçar-se als temples. Per altra part, si tenim en compte que cada setmana té 168 hores, dedicar una hora a la missa, no crec que siga cap excés. Només cal comparar aquest temps dedicat al fet religiós, amb les hores que es dediquen al futbol o a les pel·lícules. ¿O és que la missa en valencià no té espai a À Punt, que és la televisió de tots els valencians?

El Sr. Lluís Mesa en el seu article (Levante-EMV, 3 de juny de 2020) sobre la missa en valencià per À Punt, ja va dir molt encertadament (un text que subscric del principi a la fi), el que jo ara intente dir. I és que la retransmissió de la missa en valencià, també és un servei que À Punt fa a favor de la nostra llengua.

Segons el Llibre d’Estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, l’article 1.2. (Principis generals de la CVMC) estableix que la televisió valenciana ha de “promoure la diversitat lingüística mitjançant la difusió del valencià”. I és que, cal no oblidar-ho, la missa d’À Punt també promou la nostra llengua, ja que l’article 2.1. diu que la televisió valenciana té per missió la “promoció de la llengua i cultura valencianes”.

Per la seua part, el punt p d’aquest article 1.2. diu que À Punt ha d’atendre “les demandes de l’audiència”, cosa que fa que la missa (amb una quota de pantalla “per damunt de la mitjana de la cadena en la seua franja horària”) tinga una justificació per la demanda de la gent que segueix la missa.

Pel que fa a l’article 2.1. (Principis generals), el Llibre d’Estil de la CVMC, en l’apartat 4.10. es parla de la laïcitat (no de laïcisme) i del pluralisme religiós. Per això el Llibre d’Estil, tot i que destaca l’aconfessionalitat de la televisió valenciana, afirma que “ha d’anar acompanyada del respecte a la pluralitat religiosa de la societat”. I també en aquest mateix punt, es diu que “la difusió d’esdeveniments i litúrgies s’haurà de justificar en funció del seu arrelament social”, cosa que queda demostrada pel que fa a la missa, per l’índex d’audiència que segueix aquesta celebració.

Desitjaria que el consell rector d’À Punt es replantejara la suspensió de la missa dels diumenges i que la televisió valenciana continuarà oferint aquest servei als ciutadans. I més encara, tenint en compte la bona audiència que té la missa en valencià retransmesa per À Punt. I és que rectificar és de savis.

El que trobe molt curiós és que l’arquebisbe Cañizares, que protesta davant les mesures del Botànic que ell considera inapropiades, ara no haja obert la boca (com ho hauria d’haver fet) per la supressió de la missa en valencià. ¿O és que creu que la mesura que ha pres À Punt és justa?

Els dirigents de Canal 9 es van caracteritzar pel seu sectarisme i pel seu odi al valencià. Per això desitjaria que els dirigents d’À Punt no caigueren en el mateix “pecat”, excloguent (com han fet ara) de la televisió valenciana el valencià, amb la missa des de Torrent.

Davant l’actitud d’À Punt de suprimir la missa en valencià, vos pose l’adreça electrònica del Consell de la Ciutadania d’À Punt, per si voleu demanar la continuïtat d’aquest espai religiós que promou la nostra llengua i acosta l’Eucaristia a aquelles persones que per malaltia o ancianitat no poden eixir de casa.