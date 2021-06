“¡Aquí!” señaló el diseñador Francis Montesinos al entrar en la iglesia requenense de san Nicolás de Bari, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento en dos mil ocho, (Francisco Camps-PP- presidente de la Generalitat). Actualmente maniquíes y tarimas se almacenan en la nave central aguardando la programada exposición del creador de moda valenciano reconocido con la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana que expuso sus modelos en el MuVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad). ¿Por qué Diputación retrasa pagos? ¡Un ídolo! y cualquiera sabe que la herramienta que conecta instantáneamente con íconos es twitter.

“Me recuerda la nave del capitán Nemo” (Veinte mil leguas de viaje submarino-Julio Verne), comenta una pintora vinculada a la cultura local en el rehecho vestíbulo del templo de propiedad municipal, espacio con escalinata y pasarelas absolutamente vanguardistas, por el que se accede al núcleo del edificio del siglo XIII y su impresionante luminosidad potenciada por el refulgente blanco de muros y el azul Yves Saint Laurent en claves de bóveda. ¡Contenido perfecto para una red social visual como instagram!

“Pones la cara de lo que estás dibujando” declaró Paco Roca en la mesa redonda celebrada en la última edición del Salón del Cómic de Valencia. Actualmente la obra de este dibujante, premio Nacional de Cómic 2008 se expone en el requenense Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente, mecenas conquense que donó el fondo artístico de la entidad ubicada entre callejuelas del arrabal, donde su retrato preside la escalera entre salas. Dibujante ambulante es la muestra. Planta baja, primer piso y segunda planta, tres espacios repletos de Paco Roca. En su traslación de Arrugas a la gran pantalla confesaba que, aun siendo una experiencia personal gratificante, “la animación era un poco cutre”. Reconocía que le superó la dirección. “¡Era una película de todos (todas) menos la mía! si no hay una jerarquía, al final es un caos, en el cine te peleas con tus limitaciones y tus egos”.

Roca apuntó con rotulador ¡azul! en las blancas paredes pies de dibujo, vectores y comentarios sobre apuntes, guiones, entintados, lápiz, técnicas y bocetos. ¡También en azul! se imprimió la cartelería y postales publicitarias.

¿Que cómo se gestó la muestra?

Pues ni más ni menos que ¡a la española! Tras una comida con representantes del área de Cultura del Ayuntamiento. Fuera como fuese, Roca estaba resuelto a exhibir la colección en la musulmana villa de Rakkana, conquistada por el ejército cristiano bajo el mando del ¡obispo de Cuenca! Gonzalo Ibañez en el siglo XIII, un eclesiástico “de extracción aristocrática” ¿mozárabe? que presenció la “solemne consagración como catedral de la gran mezquita de Córdoba” (inmatriculada por la Iglesia), tal como recopila el profesor Víctor Manuel Galán Tendero ¿Quién duda que, o por las armas, o mediante la ignominiosa sustracción, la Iglesia se ha hecho con un “capitalazo”? Unas treinta y cuatro mil novecientas sesenta y una inmatriculaciones en España, de las que novecientas doce están en la Comunidad Valenciana. “La herencia envenenada, una más, que nos deja el partido Popular” declaró el actual alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís). En territorio requenense citar como desenmascaradas: dos en Jalance el templo parroquia y la ermita de san Miguel arcángel. Una en Jarafuel templo parroquia de santa Catalina mártir. Dos en Millares, templo parroquia y casa abadía de la transfiguración del Señor. Dos en Campo Arcís pedanía de Requena, casa abadía e iglesia parroquial de san Isidro. Una en Hortunas otra pedanía de Requena, iglesia ermita de san Isidro labrador. Una en Casas del Río aldea de Requena, iglesia parroquial de san Antonio de Padua. Dos en Requena templo sacristía y despacho parroquial de El Salvador e iglesia de El Salvador. En Los Duques, otra pedanía requenense, el templo parroquial Nuestra Señora de la Encarnación. Una en san Antonio, el tercer núcleo más poblado de la comarca Requena-Utiel, templo parroquia de san Antonio de Padua. Una en la aldea de El Derramador, templo parroquial de san Miguel arcángel. Una en la antiquísima aldea de san Juan, templo parroquial san Juan Bautista. Una en la pedanía Casas de Eufemia, templo parroquial Inmaculada Concepción. Una en la aldea cercana a Requena de El Pontón, templo parroquial Nuestra Señora del Carmen. Una en otra de las veinticinco aldeas, El Rebollar, templo parroquial Nuestra Señora del Rosario. Una en la dinámica aldea de Los Pedrones, templo parroquial de san Antonio de Padua.

Este listado es un extracto del gubernamental sobre bienes inscritos por la Iglesia como propios bajo la dictadura franquista en función de la Ley Hipotecaria de mil novecientos cuarenta y seis, que permitía a los obispos inmatricular bienes haciendo las veces de notarios y notarias y que más tarde, en dos mil quince, se derogó por el tirón de orejas del Tribunal de Estrasburgo. Pero ¡a lo hecho pecho! Y con Aznar (PP), en mil novecientos noventa y ocho, el expolio fue a mayores. “Hasta entonces la ley no contemplaba la inmatriculación de lugares de culto (iglesias, catedrales, basílicas, conventos…) pero desde entonces la Iglesia tuvo barra libre para registrar a su nombre todo lo que pudo pillar”, escribe Chema Gregorio Uribarri para AraInfo. Raquel Ortiz de Valencia Laica señala sobre el inventario aludido que tan “sólo tienen la certificación religiosa”.

“Requena era el cuarto lugar de producción sedera en España” comentaba Marisa al frente de la casa Museo de la Seda, de propiedad particular. Amable y elegante atiende al público en la boutique del lugar mientras sus ojos chisporrotean de pasión al hablar de Requena. “La seda es muy buena para los resfriados, cuando me lo dijeron dos médicas no me lo creía, hay que anudarse al cuello un pañuelo de seda” relataba mientras enseñaba fulares de fabricación forastera.

“Necesitamos tener ideas y fomentarlo, el cerebro como cualquier músculo es vago” fue la afirmación de Paco Roca a lo que MacDiego (Diego Ruiz de la Torre Gómez de Barreda) editor valenciano de cómic, publicista y diseñador, comisario de la exposición de Roca en Requena refiriéndose a este y sus rituales añadía: el “saca la libretita y apunta algo”.

“¡No a la España vaciada por incomunicación!”, “¡No a dejar los territorios en manos de mercaderes del medio ambiente!” colgaba en facebook la Confederación General del Trabajo ¿Por qué eliminar trenes de cercanías, apeaderos, estaciones? Con buena comunicación se evitan iniquidades y ruina. ¿Será por eso? “Hemos puesto wifi (interconexión inalámbrica para dispositivos electrónicos) en todas las aldeas” requenenses, algunas con tan sólo cinco habitantes en invierno.

¿Por qué parajes y biodiversidad siguen siendo pasto de empresas ahora disfrazadas de verde? Vender o alquilar terrenos para fotovoltaicas ¿es salvaguarda el futuro de generaciones venideras o embolsarse un dinero y después que se arreglen como puedan?

“1.650 hectáreas con placas solares, lo que supondría la desaparición de casi un 6 % de tierra agrícola” se lee en Utiel-Requena Sostenible, con fecha reciente. El ayuntamiento se prepara para la votación. ¡Diez macroplantas fotovoltaícas en el término de Requena! ¿Un paisaje distópico acaso atraería al relevante turismo rural de la zona? ¿Vino Denominación de Origen placa solar? Siempre el dinero tras la destrucción. ¿Por qué en Requena? ¿Se subirían a tik tok las coreografías de las placas buscando el sol?

Muy Noble, Muy Leal Ciudad. Requena ganó este título por sus arrestos isabelinos (defensores del trono para la reina-niña hija de Fernando VII) ante las tropas carlistas (seguidoras del hermano del monarca antedicho). Requena con el videcañero (Villacañas cementerio nuclear) José Ruiz de Albornoz y Ruiz de Albornoz ganó la batalla y la localidad rotuló con su nombre la plaza de La Villa donde se encuentran las veintidós cuevas excavadas en época musulmana, otrora despensa natural y osario. María Jesús, en recepción del recorrido por las Cuevas, sabe de los innúmeros likes (me gusta) turísticos que consigue este mundo subterráneo.

Mónica Morán, on más de nueve millones de seguidores en diferentes cuentas de redes sociales, en su libro Detrás de todo. Lo que ningún influencer cuenta, opina que “nada sucede hasta que algo se mueve”.