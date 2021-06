Restos de un naufragio

El de Emmanuel Carrère es uno de esos premios Princesa de Asturias gozosos, porque es autor con lectores, de trayectoria ganada a pulso. El adversario es un pilar de la biblioteca para entender el siglo XX. Carrère volvió a publicar hace unos meses. Yoga es la última demostración de que un gran escritor no produce siempre grandes libros. Aún así, no hay mal libro sin una frase para recordar. «Tengo una convicción relativa a la literatura: es el lugar donde no se miente». Así es. Pero la verdad por sí sola no es literatura.