Ay, si German Copini levantara la cabeza... Seguro que en estas fechas también se preguntaría qué es lo que pasa con la factura de la luz.

Porque sí, finalmente el 1 de junio se ha consumado el desastre. Nos han cambiado la tarifa eléctrica. Y ahora corren ríos de tinta sobre ello y sobre cuándo poner las lavadoras. Y para un ingeniero industrial medio puesto en el tema, leer esto provoca apertura ‘ojiplática’ severa de difícil tratamiento. Debe ser como cuando un médico lee que el anís del Mono cura los juanetes.

La nueva tarifa llamada 2.0TD engloba a todos los consumidores de hasta 15 kW de potencia contratada. Por ello, la factura que llegará a primeros de julio será más cara que la del año anterior. Aunque no tanto por los cambios de horarios, sino sobre todo porque los precios del mercado eléctrico están desbocados en los últimos meses.

Pero donde más se va a notar será en las facturas de este verano por el aire acondicionado. Y esto es porque con la nueva tarifa hay horas más caras que son justo cuando más calor hace.

En la nueva tarifa se han bajado los peajes de potencia, aunque suben los peajes de energía. Por peajes de potencia, pagaremos entre 25 y 42 euros menos al año. Y por peajes de energía pagaremos entre 40 y 90 euros más al año. Vamos, que de la parte de la que tiene ‘culpa’ directa el cambio de tarifa a 2.0TD pagaremos unos 55 euros de media más al año.

Este cambio va a incidir en que por peajes de energía se va a pagar un poco más al año. Pero como hemos visto, estamos hablando de que la repercusión puede ser 7,5 euros más al mes.

El problema es que en el mes de junio, a este aumento se une el incremento de precios en el mercado eléctrico que está a día de hoy desbocado. Aunque esto es por otros motivos que darían para 2 ó 3 artículos.

Al final, contando nuevos peajes, más precios en mercado eléctrico desbocados de julio, estamos pagando, sólo por energía, unos 13 euros más al mes (del orden de 160 más al año), que descontando lo que pagamos de menos de potencia nos queda una media de unos 125 euros más al año. Así, en la nueva tarifa 2.0TD se establecen unos horarios con tres tramos con distintos precios de la parte de peaje de energía.

Estos horarios coinciden con las horas en las que habitualmente el precio de la energía en el mercado es más caro (o más barato), y que varían día a día. Al final, sumando ambos términos (peaje más precio energía en mercado), una buena estimación sería tomar como referencia que los precios finales que pagaremos serían (en euros/kWh): punta, 4,4; llano, 13,5; y valle, 10,5.

Lo primero que a uno se le viene a la cabeza es que hay que huir de consumir energía en las horas punta. Para tratar de paliar los horarios, no se puede hacer demasiado porque uno cocina cuando tiene que cocinar y se ducha cuando tiene que hacerlo. Pero sí que hay algunos consejos que nos pueden ahorrar algo (hasta 80 euros al año) como programar los electrodomésticos -lavavajillas o secadora-y ubicar un programador de calidad en los termos eléctricos. Pero en cambio, en consumos como el aire acondicionado o la nevera, poco se puede hacer, excepto subir un grado más en las horas punta en el caso del aire.

En cuanto a la compañía. Si eres un consumidor con menos de 10 kW de potencia contratada, lo que debes hacer es tener contratada la tarifa PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor). Se trata de una tarifa regulada y protegida. Puedes comprobar fácilmente que tienes la PVPC en tu factura en el apartado de ‘Tipo de contrato’ debe poner PVPC. Y si no lo pone, es que no tienes PVPC y estás pagando de más. Respecto a la potencia, en la nueva tarifa 2.0TD, el coste de la potencia contratada tiene menos peso que antes por lo que ya no es tan necesario optimizarla. Por ello, mi consejo es tener la que nos haga falta.

En resumen, lo dicho… malos tiempos para la electricidad.