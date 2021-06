Circula un vídeo acerca de la opresión que ejercen los gobiernos sobre las libertades individuales. Lo cuenta un francés entre gallinas, desde su granja en la campiña. No es un lugar escogido al azar: en el campo, con el aire puro, uno vive alejado de los contagios, de molestos vecinos, bendecido por el orden natural de las estaciones. Si matas un conejo no tienes que rendir cuentas a Bienestar Animal, ni a Sanidad, ni a Hacienda. La libertad es tan natural como a un turista inglés le resulta lícito tirarse a la piscina desde el balcón de su hotel en Mallorca.

La naturaleza ha sido siempre musa de artistas y refugio de los tiranos. En los dos casos permite una libertad abstracta cercana al poder divino y una intensa comunicación con uno mismo. Subjetivismo y positivismo natural, Stalin disfrutaba en su dacha frente al Mar Negro. Franco del Azor y del Palacio de Ayete. Hitler en su refugio alpino de Berghof. Mao en la playa balneario de Beidaihe. Todos ellos se preocuparon por que sus compatriotas pobres disfrutaran de vacaciones extractivistas, ceñidos a la la convivencia masiva y la vigilante mirada de los demás.

La derecha y la izquierda de València se disputan en público el logro de haber llevado adelante la gestión para que el cauce del Turia se convirtiera en un jardín público. Pero, ¿se convirtieron los conservadores en progresistas o viceversa para preservar este espacio de la especulación urbanística? No importa. Las reivindicaciones de parques, como ocurrió en La Cañada, El Saler, el Central o el solar de Jesuitas, han servido para crear, en estos lugares vírgenes, edificaciones únicas para los mandarines que reparten los boletos populistas. Los bosques, donde el conde o el rey de turno permitían a nuestros antepasados recoger madera para sobrevivir, son ahora terrazas privadas frente al mar o salutíferos chalets donde privilegiar sus alveolos con aire puro. De depuradoras y desalinizadoras mejor no hablemos.

Es innegable que la preservación de la naturaleza es, además de necesaria para todos, un buen zurrón de publicidad y oportunidades para unos pocos. En Telemadrid usan la temática gay para hacerse los modernos. En otras televisiones autonómicas juegan la baza de lo rural y lo sostenible para crear simpatías y adeptos. Es el caso de València.

Fíjense que, en sus himnos, los asturianos tienen de subir al árbol y cortar la flor, los catalanes dar golpes de hoz, los andaluces pedir tierra, los gallegos cargan contra los ignorantes, débiles, duros, imbéciles y oscuros que no les entienden. La letra del himno de la Exposición Regional de1909 corea la grandeza de una patria llena de paz y de amor entre húmedos vergeles y la existencia de un misterioso taller de actividad inconcreta. Aparecemos como los habitantes de un paraíso idílico de sensualidad moruna donde glorificamos una victoria o una doble lealtad tan ficticias como toda la historia y el costumbrismo con que se recubren habitualmente los clichés. Claro, con tanta riqueza aparente no se consigue una financiación estatal seria.

La deficiente efectividad del ecologismo no se debe a una generación que no supo encarar el futuro. Se debe a la necesidad de la supervivencia individual inmediata, como el ocurrido durante la pandemia. Antes que el resto, se tienen que vacunar los de siempre, los retratados por Berlanga: militares, sacerdotes, nobles, políticos. Es como esos dibujos satíricos donde hay dos cohetes para salvar a unos pocos elegidos de la extinción del planeta: uno va a fundar una nueva colonia humana y el otro va directo a estrellarse contra el Sol. Pero siempre acaba la tía Paca ocupando la plaza de un premio Nobel por una milagrosa equivocación. Ambos vehículos espaciales tendrán asientos pintados con los colores del arcoíris, carteles de «salvemos las cotorras» aunque estas invasivas acaben con los nidos de los gorriones, comida sostenible, y mucha defensa de derechos individuales, porque esas esperanzas espurias se pagan entre todos.

Lo importante es tener un asiento reservado que te salve de ser morralla. No porque estés más capacitado para sobrevivir entre el caos, sino porque tu legitimidad te lo permite aunque no sea razonable. Y a ese nuevo mundo no irán los indulgentes, los generosos, los que te saludan con cariño por la mañana porque se alegran de que estés cerca y que, encima, te acaban convenciendo de que hay que apoyar las buenas causas, por el bien de todos.