Una noche cualquiera llega la hora de elegir dosis de ficción y no es tan fácil como cuando ofrecen películas como ‘Eva al desnudo’. No tengo capítulo nuevo de «El Cuento de la criada», la llevo al día, más por lealtad al concepto original que porque me esté gustando la cuarta temporada. A falta del último episodio, no siento ninguna expectación, todo lo contrario a la ansiedad que me generaba «Line of Duty», devorada a ritmo endiablado. A los policías de la AC-12 Steve Arnott y Kate Flemming les echo de menos, lo que no puedo decir de June Osborne a estas alturas. Las primerísimos primeros planos de Elisabeth Moss me tiran para atrás cada vez más. La salida de Gilead no le ha venido bien a la historia porque las localizaciones sustitutas han defraudado. Ese Chicago resistente que tanto prometía no ofreció nada interesante al margen de profundizar en Janine. La llegada de la protagonista a Canadá, al tercer intento y arrastrada por su amiga Moira, bucea en el difícil reencuentro con su marido Luke con el trauma de los años pasados de criada a cuestas. No ha lugar para el perdón y la ira de June promete venganza. Tendrá que seguir actuando sola porque en la Canadá libre están más preocupados por sacar información a Fred Waterford que por hacer justicia.

Todavía en territorio HBO, tengo entrega disponible de «Manifest», pero pensar en la barca en la que andan ardiendo a la deriva mística los supervivientes del 828 me aleja hacia otra orilla. Todavía más al leer que la NBC la ha cancelado dejándola a mitad puesto que su creador tenía en mente seis temporadas y acaba la tercera. Si lo llego a saber, no la empiezo, y dudo de si la pereza no me impedirá ver el cierre de esta. La desolación de los fans ha llevado al hashtag #savemanifest a trending topic mundial. Solo queda que Netflix la rescate como hizo con «La casa de papel» tras su adiós en Antena 3, donde, por cierto, me queda una baza: «La cocinera de Castamar». Sin embargo, evaluando mi nivel de sueño no estoy segura de llegar hasta el final del capítulo con la cadencia pausada del siglo XVIII y la bondad infinita de Clara y Diego. Decido empezar serie europea imbuida de espíritu futbolero. Entre la francesa «Lupin» y la islandesa «Katla», recién estrenada, elijo la segunda por acercarme a lo desconocido y la promesa de misterio y paisajes increíbles, pero después de tantas divagaciones, el volcán subglaciar en erupción me deja frita en el sofá. Habrá que darle otra oportunidad.