Indultos y sentimientos

Anuncia el Gobierno la concesión de indultos a los que proclamaron la independencia de Catalunya, según ellos cumpliendo el mandato de aquel referendo donde las gentes podían votar en varias mesas a la vez. Lanza el Ejecutivo central mensajes de concordia y de diálogo con el fin de acabar con una etapa de desencuentros y comenzar otra de esperanza. Y vistas así las cosas, ¿quién se atreve a contradecir el deseo de paz y de concordia, de diálogo y tolerancia, de mirar al futuro olvidando lo negativo del pasado? Nadie puede alzar la voz contra los deseos de paz. Ni siquiera el Tribunal Supremo, que alude a una ley que exige algo así como aquello del dolor de los pecados, arrepentimiento y propósito de enmienda. Argumentos que pueden ser válidos para faltas individuales, pero que resultan difíciles de vender cuando la supuesta falta es colectiva y el pueblo pecador no sólo está convencido de que no ha pecado, sino que está siendo sometido a una injusta represión. En esa estamos. La Constitución no contempla más soberanía que la del conjunto de los españoles por lo que, aplicándola con rigurosidad, no hay posibilidad de trocearla sin el consentimiento de todos. Y ahí está el nudo a desatar. Seguro estoy de que hay sesudos juristas que llevan trabajando en posibilidades que permitan satisfacer las ansias del separatismo catalán; buscarán la manera de pactar algo que sin romper el Estado puedan formarse estados que queden como mínimo, medianamente satisfechos. Es evidente que aquel café para todos que aplicó la UCD en los tiempos de la Transición no ha sido suficiente. Así es que a día de hoy sólo es posible una tercera vía que no deje contento a nadie pero permita otros cuarenta años de paz. Y para ello haría bien el Gobierno central en dialogar con la oposición para plantear propuestas conjuntas y haría bien la oposición en comprender que no podemos permanecer inmóviles ante una tozuda realidad. Habrá que estudiar cambios en la Constitución que atiendan los sentimientos de identidad.