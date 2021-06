Els debats identitaris soler acabar en frustració. Ningú és millor, ni pitjor, per haver nascut ací o allà. Com bon materialista històric, Joan Fuster provocà un discurs modernitzador en una societat agrària física i mental necessitada de canvis. Els suposats hereus polítics d’aquella visió avantguardista en porten anys maquillant els seus orígens uns, i altres simplement entregats als vaivens demoscòpics. Marejant amb un seguit de ‘-ismes’, segons la temporada de color i moda. Les seues aportacions de govern són a la defensiva. Açò no, i tampoc allò, mentre s’han especialitzat en un seguit de traïcions progressistes. Alejo Schapire ho explica bé al seu llibre. L’única aportació brillant sobre el que passa l’ha signada Joan Mansanet. Amb una conclusió endiablada que sosté que només importa mantenir el poder i després ja veurem que fer i com. Per això els antics essencialistes ara fan de pragmàtics.