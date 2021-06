Els drets humans, segons es referesquen a uns éssers humans o a uns altres, sembla que tenen un valor diferent. La història més recent està plena d'exemples. La distribució de les vacunes entre els països pobres i els països rics, les vides negres que importen o no a la població blanca nordamericana, les persones que moren cada dia intentant creuar fronteres per buscar una vida millor per a ells i els seus fills... I l'últim episodi l'ha protagonitzat la UEFA i la seua negativa a posar unes llumenetes de colorets -alerta, que no es tracta de fer cap esforç econòmic o social!-, fent més bonic, més solidari -i més humà, també- un estadi -l'Allianz Arena, em diuen que es diu-, mentre juguen a futbol uns senyors que guanyen moltíssims diners i que, si algú els en paga tants, és perquè encara en generen més i fan rics a altres. El gran negoci del futbol, que mou seguidors i mou diners. I em sembla perfecte i espere que tothom s'ho passe bé...

El més trist és, al remat, que simplement es tractava de mostrar solidaritat amb el col·lectiu LGTBI hongarés, que precisament està patint actualment la discriminació per part dels qui allà governen. Com, per cert, en molts altres països del món. La UEFA, davant la petició de l'alcalde de Múnich per il·luminar l'estadi de la ciutat amb els colors de l'arc de sant Martí, tot recolzant una sèrie de drets humans -el dret a l'educació i a la informació-, s'ha negat a fer el gest. Un gest possiblement inútil -com ho són molts-, però que ajudaria a fer visibles al món determinades actuacions contra les minories discriminades.

No vull imaginar què hauria passat, si la il·luminació de l'estadi s'hagués proposat per donar suport a altres causes més de moda i l'organisme esportiu s'hagués negat. I no vull dir, amb això, que unes causes o unes altres siguen millors o pitjors, quan es tracta de defensar la llibertat i la igualtat dels drets que són irrenunciables a tots els éssers humans.

Per sort, tots no són tan retrògrads com els dirigents de la UEFA. La resta dels estadis de la Bundesliga es vestiran amb els colors gais. Institucions esportives d'arreu del món, també ho han fet o ho faran, aquests dies. I és una sort, com he dit; però, també, una gran llàstima, que en el 2021 encara ens toque estar lluitant pels nostres drets: les dones, els gais, els negres, les minories ètniques, els migrants i tants altres col·lectius... I el futbol, precisament, hauria de mostrar-se més solidari amb la part de la societat que no té tants privilegis. I no ho dic pels futbolistes, precisament.