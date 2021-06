Felipe VI "el Masterchef", según los niños

El Rey entendido como un faro que nos alumbra, o dibujado como una balanza que equilibra, han sido dibujos muy celebrados por los allí reunidos. En casa nos ha gustado el de la niña que lo ha plasmado como el gran «Masterchef». Se podía leer en la viñeta que ha escrito adjunta a su dibujo: «Ya recibió hace algún tiempo una estrella Michelín por una receta heredada de su padre llamada España». ¡Ah! Es deliciosa la ingenuidad de los niños. A la vista de que lo que se va descubriendo, parece que lo que ha heredado Felipe VI de su padre Juan Carlos I no es precisamente una gloriosa receta merecedora de estrella Michelín. Y dado que ahora se cumplen siete años de la entronización de Felipe como Rey, en este «Audiencia abierta» nos hablaron un poquito, suavemente, de la herencia recibida.

¡Ah! Nos dijeron mostrándonos un sondeo firmado por IMOP Insigths El Confidencial: «Para el 79,6%, lo que más lastra su reinado son los problemas de su padre. Pero su valoración personal sigue siendo alta: un 6,4». Es curioso, el gran experto y acreditado cocinero del CIS, José Félix Tezanos, ya hace tiempo que no pregunta por la monarquía en sus sondeos. En septiembre de 2020 le preguntaron en «La hora de la 1» (TVE-1) por qué ha extirpado esta pregunta en sus encuestas. Contestó: «Es un tema que no preocupa a los españoles». ¡Ah! Tezanos ha llegado a un punto de videncia sociológica anticipativa que ya no necesita preguntar para saber lo que preocupa.

Volviendo a la ingenuidad de los niños, el apunte de que Felipe VI pase a la historia como el «Rey Masterchef» es una posibilidad muy televisiva, pero quizá todavía prematura. Aquí lo tremendo es cómo va a pasar su padre, que ya es cesante y –como al resto de borbones anteriores– toca ponerle un apelativo. Desde Audiencia abierta deberían impulsar otro concurso. Dudo entre «El campechano» o «El maletines».