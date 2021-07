Tenim tendència a ser complaents, no per educació sinó més prompte per inèrcia. Preferim la passibilitat davant l’adversitat. Tanmateix, a voltes, és necessari alçar-se contra el que considerem no és just i digne. Hem de manifestar també la incredulitat quan no creguem en el que se’ns mostra. En eixe bon quefer, ens ajuda la interjecció mec. És una forma ràpida de dir que no i de manifestar desconfiança.

Un dia el cantant Raimon, a través d’una genial cançó titulada «Diguem no», ens va ensenyar a negar contra les injustícies. Continua sent una fórmula vàlida, encara que les negacions les podem expressar també amb un mec. Esta setmana la interjecció pot dirigir-se enfront dos realitats: el patiment i la persecució.

Amb el primer pensament, em ve al cap que per primera vegada entra en vigor una llei de l’eutanàsia. La paraula em fa mal perquè no crec que siga saludable ajudar a morir ningú. Però, si no som capaços d’oferir la dignitat que mereix l’existència a una persona, tampoc podem obligar-la a viure. El debat és dur i complex. És un problema de consciència. Molt més que triar si vols ser vacunat amb Pfizer o Astrazeneca. Dic açò, perquè telefonàrem a la Generalitat amb el desig que se’ns aconsellara si era millor repetir la segona vacuna amb la mateixa marca i ens va sorprendre que la resposta va ser que era un problema de consciència.

El segon mec va dirigit a la intolerància. El menyspreu i la persecució no sols és dir maricó. També és mirar i actuar de diferent manera, davant una persona que no comparteix la nostra identitat de gènere. Estic convençut que el cor no té sexe. Cadascú és el que sent, independentment de la seua forma física. La normativa sols ha de certificar-ho. Així que benvingut siga el projecte de llei Trans perquè permet l’oficialització de la nostra consciència sexual. De la mateixa manera que la llei del matrimoni no té en compte la condició sexual, tampoc el reconeixement del gènere ha de considerar el sexe físic de les persones.

En definitiva, aprofitem-nos de la força de la interjecció mec per a plantar cara a la realitat més agra. També per a expressar la indiferència cap a accions que no ens agraden. Els sentiments més lliures naixen de pintar el dia amb els colors de la diversitat.