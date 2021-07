La peregrina Lucy en Altamira

Pepa era la perra labradora que, hasta el año pasado, formó parte de la familia. Ahora bien, siendo todavía un cachorro, el bautizo humano pronto derivó en Pepita. Mientras, otro zagal del clan, al balbucear su primera palabra –cosas del lenguaje–, recortó el apelativo e inventó Pita. Así llamaba al can, y a todo ser cuadrúpedo con pelo. Pronto lo descubrí en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Llevaba a Joan en brazos cuando señaló la vitrina de mamíferos taxidermizados y chilló: ¡Pitaaaaa! Elemental. Pepita exhibía pelaje blanco y rostro de úrsido: para mi pequeño primate, el oso polar equivalía a una Pita gigante. Por lo tanto, no me extrañó que repitiese “pita, pita, pita” al ver los bisontes de la llamada Capilla Sixtina de la Prehistoria. No fue en la caverna original sino dentro de la fiel réplica que exhibe el Museo de Altamira.

Ciento treinta años antes, otra ocurrencia infantil sirvió para describir este maravilloso tesoro: “Papá, mira: ¡bueyes!”. María Sanz de Sautuola, habiéndose internado en la cueva que prospectaba su padre Marcelino, descubrió en 1879 las pinturas rupestres que revolucionaron la arqueología prehistórica. Aunque el reconocimiento del santuario –algo habitual en la historia de la ciencia– fue truculento.

Precisamente, a principios de los 90, recibí una beca para asistir a un curso de verano en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander; lo dirigía Jordi Sabater Pi. El mismo primatólogo que, otrora, aun a pesar de la feroz oposición por parte de la academia más inmovilista, había propuesto que el uso y fabricación de herramientas –por parte de los chimpancés en su hábitat natural– se correspondía a tradiciones culturales.

Donald Johanson, el padre –junto a Yves Coppens y Tim White– de un famoso fósil, formaba parte del cuadro docente. En Afar, Etiopía, en el año 1974, sonaba la canción ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ cuando los vestigios de un nuevo hominino –‘Autralopithecus afarensis’– recibieron el nombre de Lucy. Para un anónimo estudiante universitario, Sabater Pi, Johanson, Desmond Clark, Goodall, los Leakey, Tobias y otros eran héroes y heroínas. Venciendo la oposición inicial de muchos académicos antropocéntricos y etnocéntricos, habían materializado la hipótesis de Darwin sobre un origen simiesco y africano de la humanidad. Hablé de ello con el rector de la UIMP, Ernest Lluch. Coincidimos en los jardines del Palacio de la Magdalena; él leía la prensa y yo paseaba durante un receso. “¿Qué curso sigues”, preguntó, y mis primates y cráneos se mezclaron con sus historias sobre la etiqueta de Anís del Mono. Un tipo genial del que deberíamos haber aprendido a dialogar y a construir.

José Antonio Lasheras –director del Museo de Altamira– se añadió al elenco. Nos presentó el catedrático de Prehistoria Josep Maria Fullola Pericot. No podía creerme la noticia. Un pequeño grupo, creo recordar formado por Lasheras, Sabater Pi, Fullola, Joaquim J. Veà (etólogo de la Universitat de Barcelona), Colin Groves (padre del ‘Homo ergaster’) y este primate, ¡íbamos a entrar en la cueva original de Altamira! Sometida a un rígido y necesario control de conservación, las restricciones convirtieron mi pase vip en un deseado bien de prestigio. El comando no podía ampliarse y esto dejaba a Donald Johanson fuera de juego. No sé qué me impulsó a ello –¿deferencia? ¿altruismo? ¿soy tonto?–, pero cedí voluntariamente la plaza.

Hace unas semanas, de regreso a Santillana del Mar, dirigí la mirada a la cueva de Altamira. Pensé en María y sus bueyes, en los bisontes/Pita de Joan, y que en lo más profundo de la cavidad prehistórica todavía se perciben las pisadas de Johanson. Una batallita que hago pública por primera vez y que Marcelino Sanz de Sautuola jamás habría podido imaginar. Obtusos sabios no dialogantes dijeron, entonces, que Altamira era una falsificación. Para cuando rectificaron don Marcelino ya había muerto.

Sanz de Sautuola estaría contento de saber que otro gran hito de la evolución humana, Lucy, y su descubridor, peregrinaron desde Etiopía y Norteamérica –siguiendo el Camino de Altamira– para admirar a los bueyes, bisontes y ‘pitas’ trogloditas. Sonrío; en parte soy cómplice de esta historia.