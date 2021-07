No nos dejan ser

Hay música refugio en la vida. Al menos a mí me pasa. En semanas como esta es más necesaria. Canciones y composiciones que cuando la tarde se pone tozudamente turbia son una tabla de salvación, un lugar al que anclarse para comprobar que el mundo es un lugar que vale la pena. Elixir de juventud, Sara, Born to run, Aunque tú no lo sepas, Sunny day, la obertura de Tannhäuser, Para ti, la novena de Mahler, Boig per tu, Vértigo, Necesito un país y unas cuantas más… Sí, lo sé, algo ecléctico y sin mucho sentido más que el dibujo de un extraño itinerario vital, tan incomprensible como el de cualquiera. La música de nuestra vida acaba en algo tan absurdo como la banda sonora de nuestro funeral. Poco más. Últimamente, desde hace bastante, con idas y venidas, mi mejor equilibrador de turbulencias emocionales es Me dejó marchar. Prefiero el vídeo del directo en el teatro, creo en Zaragoza, de Coque Malla e Iván Ferreiro. Con orquesta y público emocionado al borde de la lágrima. Como yo. Podría hablar de estados de gracias, de noches irrepetibles... Lo mágico es que estos minutos me siguen abriendo la puerta a espacios cómodos, donde se puede vivir. Rincones donde dejarse marchar. Y poco más era esto.

Luego desconectas, bajas los cascos y tropiezas con las agonías de casi siempre. Las redes tantas veces hirientes. El recuerdo de que eres eso que ahora llaman un baby boomer y, por tanto, estás cerca de convertirte en un lastre para tus vecinos. Material de desecho. Eso de Cataluña como problema perpetuo hasta el aburrimiento. Para unos, la ley no existe cuando va contra los intereses independentistas. Solo existen las leyes si les dan la razón. Para los otros, solo hay ley como represión y forma de taponar un problema. Presión y represión. Absurda y vacía dinámica que nos lastra a todos desde hace demasiado. Hastío. Y Madrid como factor añadido de desestabilización. Replica todo aquello que condena de Cataluña y Ayuso organiza ahora una Oficina del Español en Madrid. ¿Le parece poca la labor del Instituto Cervantes? ¿Quiere decir que está amenazado el español en Madrid o necesita más promoción? Lo único que demuestra es que son dos polos no tan diferentes, dos pozos de nacionalismo rancio aunque uno se exhiba más que otro. Tan improductivo uno como otro. Sobra propaganda. Toda esa que dice que luego adoctrinan los otros, los que intentan mantener con una mínima dignidad una lengua como el valenciano, a la que le cuesta sostener el aliento en las grandes ciudades, como puede comprobar cualquiera que salga a la calle en València. Hay nacionalismo en esa defensa, pero hay sobre todo supervivencia. En ningún lado se necesitan los excesos, aquí tampoco, pero que sucedan en Madrid con el español roza la pornografía. El trasfondo es un aplastamiento de lo diferente. De nuevo.

Y de nuevo eso de la discusión sin fin sobre el pasado reciente, la guerra vil y la dictadura. Cansa este país, donde es imposible ponerse de acuerdo sobre unos mínimos históricos. Cuarenta años de franquismo dejan demasiados vínculos y casi 50 años después aún no hemos conseguido un mínimo consenso sobre tanto dolor. Al final, para la derecha tradicional, seria y formal, lo de Franco fue algo tan liviano como la imposición solo de «ley sin democracia». Sabe a edulcorante de conciencias. Hartazgo de país. Hastío de pasado y de una realidad que no nos deja marchar. No nos dejan ser.