Les hordes repressives espanyolistes arriben a tot arreu. Per a la persecució del moviment independentista català no s’escatimen mitjans. El bombardeig per terra, mar i aire és compulsiu. La causa general muntada contra les cares visibles de l’anomenat procés és insòlita a Europa. Els tribunals funcionen com un burro amb unes enormes orelleres, que els impedeix veure més enllà del seu propi nas. Això sí que és una autèntica unilateralitat. Una visió tan partidària que està produint un gran dolor a les persones represaliades i a les seues famílies, així com a la majoria de la societat catalana, que no entén com la misèrrima justícia és tan injusta. Un dolor que només podrà pal·liar-se amb l’amnistia i el reconeixement del dret a decidir.

No és gens estranya aquesta cacera a l’independentista per part dels tribunals espanyols, si ens fixem en la seua composició, d’inspiració franquista. I tampoc no serà gens extraordinari que, més tard que prompte, siguen desautoritzats pels corresponents tribunals europeus. Una tardança que fa gairebé ineficaç la seua efectivitat. Un bon exemple d’aquest absolutisme judicial és el cas perpetrat contra Arnaldo Otegi, que li arribà l’anul·lació del judici que el portà sis anys a la presó, justament quan n’eixia, després d’haver complit la totalitat de la il·legal condemna.

I en aquest maremàgnum processal apareixen els indults als màxims dirigents independentistes, després d’estar gairebé quatre anys a la presó. Una mesura que mitiga el seu patiment, però manté el problema vigent. Un indult és una mesura de gràcia però, en aquest cas, significa també el reconeixement per part del govern d’un problema polític. N’hi ha qui en fa una valoració positiva. N’hi ha qui ho veu com una humiliació. El temps ho dirà. Mentrestant, si més no, dormir a casa, conviure amb la família i les amistats, moure’s fora dels barrots és un cert alleujament, tot i el vergonyós xantatge plantejat pel govern espanyol.

Els indults coincideixen amb l’increment de la repressió contra l’independentisme. Una cortina de fum per a tapar tots els processos que afecten en aquests moments més de tres mil persones enjudiciades o pendents de judici, així com la querella oberta pel Tribunal de Comptes. Que pretén castigar més de 30 alts càrrecs, membres dels governs des de 2011 a 2017, que busca la seua ruïna econòmica i patrimonial, per haver realitzat despeses en l’acció exterior dins les seues competències autonòmiques, com fan altres comunitats. Un litigi que no té ni cap ni peus i que a la llarga segurament serà tombat a Europa.

I aquest mateix Tribunal de Comptes n’ha fet i de ben grosses en els darrers anys. S’ha dedicat a exonerar els seus amics. Un exemple molt cridaner va estar l’anul·lació, fa un parell d’anys, d’una sentència que condemnava Anna Botella a pagar 25 milions d’euros pels seus tripijocs amb la venda de 1.860 habitatges socials al fons voltor Blackstone. Els consellers del Tribunal exculpadors de l’exalcaldessa de Madrid havien estat nomenats pel mateix J.M. Aznar. Un Tribunal de Comptes que té majoria del PP i que funciona des de fa dècades amb un nepotisme descarat. Més del 14% de les persones que hi treballen té vincles familiars i el 10% tenen relació amb alts càrrecs. Una endogàmia només superada pels Borbons i pels Àustries, que els desacredita totalment. Una altra immensa taca que embruta la feble democràcia espanyola.