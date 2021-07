Cuando vemos a algunas personas, a veces pretendidos estudiosos, supuestos artistas, improvisados directores de cualquier chiringuito institucional, vivir como lo hacen, como coles nacidas en la era, no se puede más que estar de acuerdo con la respuesta que Sartre dio cuando le preguntaron qué es ser un intelectual: «Un intelectual es alguien que se mete donde nadie le llama».

Bórrenme de su lista aquellos que se molestan cuando los actores reclaman en los Goya cosas que nadie se atreve a decir en el Parlamento. Un sabio atómico puede contentarse con plantear y resolver ecuaciones. Mientras su trabajo se limite a las paredes de su laboratorio se le tendrá por un científico, no por un intelectual. Pero si toma conciencia de que se usan sus investigaciones para crear bombas nucleares y siente la necesidad de condenarlo, se convierte en un intelectual: ha abusado de sus competencias para hacer un juicio político. Un abuso beneficioso que consigue convertir a los consumidores de arte o ciencia en creadores de ideología.

Esta gloriosa semana nos ha permitido analizar tres tipos de artistas: uno, el comprometido con la política por sus convicciones vitales; dos, el que usa su poder creativo para formar una red que beneficie su crecimiento en el mundo del arte. Falta el tercero: el que acaba viviendo con una miserable pensión de autónomo de 680 € después de haber sido representante de Sabina y codearse con Dolores Ibarruri, Pepe Mújica o García Márquez.

Es este último caso, el del representante Paco Lucena, por razones puramente crematísticas, el que mueve a los otros dos – Toni Cantó y José Luis Moreno- a buscar cada uno una salida política a las nulas expectativas de futuro que tienen los artistas en España. Hay algo terrible que nos ocurre a todos alguna vez cuando te miras al espejo y no hay nadie allí.

No creo que se le pueda reprochar a Cantó el uso de su encanto mediático para hacer algo que normalmente no trasciende más allá del comentario por lo bajini cuando cualquiera es elegido para un cargo. Hemos visto de todo en política y sabemos que se debe disfrutar de lo votado.

Julio Camba ya se preguntaba cómo se las arreglarían para pagar al casero la mayoría de sus paisanos residentes en Madrid -entonces no estaba de moda ser catalán sino gallego- si no fuesen ministros o exministros. El dinero en política no es como el dinero que se cobra a entrada, menos impuestos. En política es una realidad fluida que nadie controla realmente. Hay que atraparla cuando se presenta la ocasión. Los euros son igual en todas partes: sólo para alguien enamorado las canciones suenan distintas desde que Fort Knox no marca su valor. Es ahí, lejos de la pasión, del encantamiento, donde entra el otro tipo de artista tipo Moreno, creando un entramado de favores y trampas en los pasillos de ciertos medios públicos en los que nadie se atreve a hablar más que en voz baja si quieren seguir cobrando. Todo lo que rodea fuera de cámara a estos personajes lleva nombres bastante verosímiles, ideados por encajadores de bolillos en forma de organigramas: creatividad financiera, dirección académica, diplomacia cultural, centro mundial de València, pollaenvinagre ejecutiva...

Es lógico que todos nos sintamos atraídos por el confort de la ausencia de pensamiento y queramos ajustarnos al sistema de los mandarines. Sartre no vio venir al intelectual que se mete donde nadie le llama para ser útil a sí mismo, comprometido con su estatus y cualquier ideología que le permita mantenerlo.

La honestidad es una costumbre. No es la sinceridad que sacas al admitir que prefieres ser feliz pisando cabezas antes de que te la pisen a ti, que defendía así el Marqués de Sade: «¡Cuán felices serían otros seres por estar en vuestro lugar! Si los dioses descendiesen hasta nosotros, ellos mismos desearían gozar de este favor. Chupad, introducid vuestra lengua; nada de repugnancia, hija mía».