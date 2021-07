L’Evangeli ens empeny a ser sincers i veraços i a fugir de les mentides i de les falsedats. Jesús a l’Evangeli demana als seus deixebles que no tinguem una doble cara, ni una doble vida. I això, que s’ha de demanar a tothom, encara s’ha d’exigir molt més als polítics, que sovint diuen blanc i al cap d’un temps (sense immutar-se gens ni miqueta) diuen negre a allò que abans havien dit blanc.

Dic això perquè el mes de juny de 2019, durant el debat d’investidura de Ximo Puig, president del País Valencià, va ser més que surrealista l’afirmació (del tot falsa) de Toni Cantó, sobre la dificultat que tindria hui el poeta Miguel Hernández per publicar en castellà al País Valencià.

Cantó, en aquell moment síndic de Ciutadans (abans a UPyD i ara al PP), li digué al president Puig, que el poeta d’Oriola no hauria pogut publicar hui la seua obra, pel fet d’escriure en castellà. I per això afirmà que “La cultura no tiene que ver con la identidad, sino con la universalidad. Miguel Hernández no habría podido publicar en la Comunitat Valenciana porque no habría tenido ni una sola ayuda para publicar en castellano”. I per si no havia quedat clar, Cantó repetí de nou la seua mentida, pensant segurament que una mentida repetida milers de vegades acaba convertint-se veritat: “En la Comunitat Valenciana Miguel Hernández no habría podido estudiar en español”.

Curiosament Cantó no va recordar que el poeta Miguel Hernández va estar empresonat pel franquisme i va morir a la presó d’Alacant.

Toni Cantó (que quan era a Ciutadans, constantment es queixava del que ell anomenava els “chiringuitos” del govern del País Valencià), ara està al front de l’Oficina del Español, un “chiringuito” que li ha regalat la presidenta de la Comunitat de Madrid. Per això ara cal recordar-li al Sr. Cantó, que el 2019 deia: “La lengua termina mostrándose como un chiringuito más; aquí hay unos señores que en nombre de la lengua valenciana se enriquecen”.

Espere que la primera mesura del “chiringuito” de Cantó siga retornar els versos del poeta Miguel Hernández, que Almeida, alcalde de Madrid, va decidir eliminar del Memorial del cementiri de l’Almudena, juntament amb els noms dels 2.937 afusellats per la repressió franquista entre els anys 1939 i 1944.

Les mentides de Cantó sobre Miguel Hernández a les Corts Valencianes, ara pot “redimir-les” retornant els versos del poeta d’Oriola. Almenys, el “chiringuito” de Cantó, que tindrà un sou gens menyspreable de 78.084 euros, podria servir d’alguna cosa.

¿Serà capaç Cantó de retornar els versos (escrits en castellà) de Miguel Hernández al Memorial de l’Almudena?

Per evitar aquests canvis de criteri (tan freqüents en els polítics), Toni Cantó hauria de tindre molt present la crida de l’Evangeli a la sinceritat, per tal de fugir de la falsedat i de les mitges veritats. I per això Jesús ens diu: “Que el vostre llenguatge siga: sí, quan és sí; no, quan és no” (Mt 5:37).

Però com que Cantó és capaç de fer tots els papers de l’auca (tant al teatre com a la política) tot i que abans deia que els “chiringuitos” eren inútils, ara no té cap problema en ser el responsable d’un d’ells. Cantó es deu identificar plenament amb aquelles paraules de Groucho Marx: “Aquests són els meus principis; si no li agraden, en tinc uns altres”.