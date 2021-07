En 1952, el compositor John Cage va estrenar l’obra musical «4’33”». El concert fou així: surt el pianista, s’asseu al piano, obri la tapa del teclat i es queda en silenci. Al principi, les úniques sonoritats que escolta el públic provenen de l’exterior (un cotxe que passa, el xip-xap de la pluja sobre els bassals, etc.). I quasi transcorreguts els 4’33”, estossecs i murmuris d’alguns espectadors que abandonen la sala per considerar-ho una presa de pèl. Si fa no fa com si un servidor deixara aquesta columna en blanc —no crec que ho acceptara la direcció del periòdic— i, a través d’una col·laboració muda, intentara despertar la reflexió del lector sobre allò que l’envolta. Doncs bé, eixe desconcert del públic quan ‘escolta’ la partitura de Cage és la que experimenta un servidor davant els jocs malabars d’alguns que, per tal de no dir País Valencià ni Comunitat Valenciana, s’emboliquen dient l’autonomia, la Comunitat, el nostre territori... Tot un dir sense dir. O, dir per a no dir. Silencis que desemmascaren.Qüestió de noms, sí. I és que aquest país nostre, qual puta o gigoló, està condemnat a dur un nom fictici. Més encara, un nom que és una «imbecil·litat que em vaig inventar jo», va dir Emilio Attard, expresident de la Comissió Constitucional del Congrés. I si ell que en fou l’autor diu que tal nom és una imbecil·litat, qui sóc jo per qüestionar-lo? Imbecil·litat que la gent que n’és conscient camufla amb malabarismes dient «la Comunitat». Quina?, la de regants?, la Comunitat Europea?, o la comunitat per antonomàsia que és la dels veïns de la sèrie ‘Aquí no hay quien viva’? I quan no eixa, l’altra: «el nostre territori», denominació vergonyant per referir-se a la terreta (d’escurar, afegisc). Però si en música els silencis compten com les notes, en política els silencis parlen; tot i evidenciant que hi ha gent a la que li tremola les cames dir País Valencià i es mossega la llengua sacrificant la llibertat d’expressió per por als retrets de la dreta extrema (tota).