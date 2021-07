Como hámsteres viejos

Ahora que es tiempo de cumbres autonómicas, Fernando Bustamante me hace llegar una fotografía de julio de 1996. «Me he encontrado con esto. Tres presidentes autonómicos celebrando la firma de un documento sobre financiación autonómica», escribe. Son Eduardo Zaplana, Jaume Matas (Baleares) y Ramón Luis Valcárcel (Murcia). Todos del PP, porque las alianzas territoriales casi siempre son ideológicas. Más que el acto, me quedo con el fondo: los tres mandatarios firmaron un documento para reivindicar una posición conjunta en la reforma del sistema de financiación de las autonomías. Pedían que se tuviera en cuenta su condición de comunidades receptoras de desplazados y reclamaban una compensación. Lo importante es que han pasado 25 años exactos y seguimos anclados en un sistema de financiación que lastra a la C. Valenciana sin que consigamos sensibilizar demasiado a los poderosos.

Lo vimos el pasado fin de semana. Viene Pablo Casado para ungir a su protegido Carlos Mazón como nuevo líder del PP valenciano y monta una escandalera al proponer recuperar el modelo de la financiación de 2002. No sé qué es peor, si pensar que ha venido a València a hacer un guiño al gran barón Alberto Núñez Feijóo y a la España poco poblada pero que da muchos escaños o que no sepa que el sistema de la etapa Aznar era lo peor de lo peor para los valencianos. La segunda tesis implica que el asunto nuclear para los valencianos le interesa más bien poco. Los hermeneutas del discurso de Casado han dicho que lo que quería era loar el consenso alcanzado en 2002. Tampoco es decir mucho, porque es sabido que no hay nueva financiación posible sin consenso, de los territorios y de los grandes partidos. Es una letanía muy usada. Es lo que la ministra de Hacienda vino a decir a la delegación valenciana hace unas semanas con la falta de empatía, sentido y sensibilidad que dan los impolutos despachos ministeriales, allá donde el mundo se acaba, como si al otro lado de la puerta solo hubiera ruido e ignorancia.

Dice Mazón que quiere acuerdos que beneficien a la C. Valenciana. Pues ya está. No hay otro más necesario. Ximo Puig debe aparcar prejuicios y convocar presto al nuevo líder del PPCV para sellar una posición común sobre la financiación a partir del texto que están puliendo los expertos y con el que el conseller Vicent Soler quiere recorrer, puerta a puerta, los gobiernos autonómicos. Aprobado el documento por el Consell, convendría buscar a Mazón, porque PSOE y PP son los partidos que representan, sumados, a la mayoría de valencianos y españoles, así que no habría mejor mensaje que lanzar. Neutralizaría problemas internos y externos además a ambos, posiblemente. Con ese acuerdo, sincero e interesado, deberían presentarse ante Pedro Sánchez y Casado. Y ante sus grupos en el Congreso. Y ante los barones autonómicos de uno y otro partido.

Es improductivo buscar acuerdos fuera si no los hay antes entre valencianos. Nada asegura que dentro de 25 años no estemos dando vueltas a la reforma de la financiación, como hámsteres viejos en una rueda sin fin, pero que no se pueda decir que no se intentó de una forma sincera y no partidista. Pónganlo difícil a los inmovilistas.