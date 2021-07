Hemos vuelto a picar con el covid

¿Podíamos haber evitado la recaída, o por lo menos podíamos haber reducido esas malas dimensiones del problema? Tal vez. Pero la profundidad del mensaje del espíritu de desobediencia que nos han inculcando en los últimos años desde los mismísimos poderes –no me hagan hablar del concepto de oportunista libertad antimarxista de Ayuso, no me inviten a recordar el “apretad” del nefasto Quim Torra– lo ha convertido en imposible. Ante eso, el péndulo nos devuelve a los cierres intermitentes del ocio nocturno, a los CAP desbordados solicitando ayuda a los hospitales, y a que veamos muchas más mascarillas voluntarias de las esperables. Después de la bochornosa experiencia de los viajes escolares de fin de curso a Baleares, con descomunal inhibición culpable de las autoridades para salvar simples negocietes de unos pocos, y con padres irresponsables respaldando barbaridades de riesgo colectivo de sus hijos, cada uno de nosotros ha llegado a la conclusión de que psicológica y operativamente lo tenemos mal. Mal a pesar de que la inmensa mayoría de los españoles ha tenido un comportamiento impecable.

Existe un gran factor distorsionador respecto al año pasado. El hecho de que los otros países europeos dejen viajar a España a los turistas nos ha quitado el pánico al desplome económico que atenazaba de arriba abajo a nuestra sociedad. No nos podemos hacer idea de lo que sería esta misma situación sin la sensación de que, con imprudencia o no, la locomotora del “más madera que los turistas están llegando” no se hubiese convertido en un rótulo, "Vienen, luego comeremos", equivalente a aquel del "Todo por la Patria" que antes presidía los cuarteles. Llega pasta. Nuestros próximos meses serán duros pero estarán engrasados por una progresiva reactivación. Al lado de eso, las autoridades y los tertulianos nos venden lo demás –salud incluida– como secundario o relativo. E incluso lo de que el Gobierno central continúe trasladando a las autonomías la primera línea del frente contra la pandemia empieza a entenderse por todo tipo de personas como resultado de que este es nuestro modelo –diferente– político, lo que es un gran avance.