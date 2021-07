Tot just fa quaranta anys, un 7 de juliol com avui, moltes famílies espanyoles es van sentir alliberades. Per fi podrien legalitzar la seua situació i passarien a tindre un llibre de família. Aquell 7 de juliol del 1981 quedà aprovada la llei 30/1981 que reformava el Codi Civil permeten que el matrimoni és pugues desfer de manera legal. Havien passat 42 anys des que la legislatura franquista va anul·lar les disposicions de la República que des del 1932 fins abril del 1939 permetien el divorci. Franco i els seus legisladors no sols van anul·lar aquesta llei republicana sinó que van declarar nuls tots els divorcis legalitzats durant aquells anys, deixant milers de dones i homes tornats a casar amb les parelles de les quals s'havien separat. Tot un turment pel que passaren moltes parelles que ja havien refet la vida amb altra parella i amb la que fins i tot tenien fills.

En matèria de dret de família les lleis franquistes van ser tot un arsenal armamentístic contra les dones, a les que consideraven unes discapacitades per prendre les pròpies decisions, i unes serventes a les ordres del marit. I, malgrat que al peu de l'altar el mossén de torn deia al nuvi allò de “companya et done i no serva” les lleis deien el contrari. A les xiques de la meua generació, encara l'any 1973, per casar-se se'ls exigia haver fet el “servei social”, una manera de perdre el temps inventada per les xiques de la Falange de Pilar Primo de Rivera de la que les males llengües deien que “d'una camisa vella del germà s'havia fet un sosté per tota la vida”. Per obrir un compte corrent el banc, per llei, els demanava el permís marital, i si el marit les trobava “in fraganti” cometen adulteri i les matava el Codi Penal no era massa dur amb l'assassí.

Per això l'aprovació de la llei del divorci fos rebuda amb alegria per moltes dones, per les que la convivència amb algú que les maltractava de paraula i obra, on l'amor s'havia acabat, i no “de tanto usarlo” com diu la cançó, era un turment diari. Malgrat que, dissortadament, en quaranta anys han estat moltes les dones que han mort a mans de la seua parella per voler emprendre una nova vida més lliure lluny del maltractador.

No fou fàcil aprovar aquesta llei. Eren les últimes alenades de la UCD, una barreja de partits on hi havia de tot. Però Francisco Fernández Ordóñez, de tendència socialdemòcrata, es va entestar a dur endavant aquesta millora que igualava en matèria de família Espanya amb altres països europeus. Enfront dels partidaris de la llei estava la dreta extrema i la jerarquia catòlica, més a la dreta encara. Al costat de Fernández Ordóñez el feminisme llavors amb una força incipient. Però la llei va anar endavant encara que amb unes clàusules més dures que les que actualment es demanen per divorciar-se.

Les discussions en seu parlamentària de la llei de divorci van deixar a més d'un amb les vergonyes a l'aire. El cas més cridaner és el d'Álvarez Cascos, que després seria ministre d'Aznar, que va oposar-se amb força a la seua aprovació perquè “la família es indivisible”, però una vegada aprovada la llei ha aprofitat l'avinentesa per a divorciar-se tres vegades. Aquesta manera d'actuar de la dreta extrema no és una anècdota. Ho fan sovint, voten en contra de lleis que després aprofiten com alguns militants del PP que van votar contra la legalització del matrimoni igualitari com va fer la senadora del PP Míriam Blasco per temps després casar-se amb la seua núvia. La dreta extrema i l'extrema dreta són els campions de la doble moral.