Vaig a tractar un tema en clau d’humor, mentre siga possible i d’acord amb alguns tuits que he anat rescatant. El tema, com no podia ser altre, aquesta setmana, és el xiquet, Toni Cantó, i la creació per a ell de l’Oficina del Español, per part d’Isabel Díaz Ayuso. Anem per feina.

Començarem per la creació del compte oficial de l’esmentada Oficina del Español. El nom oficial està en anglés. I, pel que sembla, mal escrit. A més s’ha de ficar una determinada etiqueta perquè es puguen aclarir els dubtes. L’endemà ja n’hi havia tres. I als tres hi va haver la mateixa contestació: els van remetre a la RAE.

Poc va tardar en Twitter el meu admirat @gerardotc en aparéixer i aclarir-nos el següent: «El objectivo de la Oficina del Español que dirigirá Toni Cantó es convertir a Madrid en la capital europea del idioma espanñol, título que en estos momentos posee Estocolmo». Sense paraules. I Continua el mateix autor amb una altre tuit que diu literalment «Chiringuitos son las asociaciones que ayudan a mujeres maltratadas. Crear la oficina del idioma español en Madrid, para que Toni Cantó tenga un sueldo era una cosa necesaria». Això va ser un ‘zaska en to los morros’ i en tota regla. En fi...

Continuem. A un diari de la capital del regne, Cantó va afirmar fa uns dos anys aproximadament el següent i sense despentinar-se: «No puedo trabajar en Catalunya por hacer teatro en español». I com que l’hemeroteca és molt traïdora, en estampida van eixir gent com Dani Rovira dient: «Igual he hecho más de trescientas actuacions en Cataluña, no solo en castellano, sin con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor». No va ser l’únic còmic que va respondre a les paraules de Cantó. J. J. Vaquero li va contestar: «No puedo actuar en Génova por hacer monólogos en A». O Pepón Nieto, que li va dir: «He trabajado en Cataluña muchas veces. En cine, teatro y series de televisión. En español, no hablo otro idioma, y jamás he tenido ningún problema para hacerlo». O la també còmica Ana Morgade, que li va dir: «No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de impro y standup. No te contratan porque eres más malo que la droga». Com veiem, des de la mateixa professió li van contestar sense cap compassió al xiquet.

Com podem comprovar, el ‘voluble’ Cantó a qui algú, de qui no recorde el nom, ja anomena ‘Toni Esquina’, no sap estar callat i, a més, sembla que tot li dona igual per tal de mantindre l’estatus de cobrar sense treballar. La coherència, com hem vist, no és el seu fort, que li anem a fer...