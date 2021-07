En la senda de cada dia, ens impacientem, quan tot el que desitgem tarda a complir-se. Sovint ens crea malhumor. Amb eixa sensació, és fàcil que tinguem la temptació de maleir. El maleïment arriba normalment davant el nerviosisme però també quan les injustícies s’apoderen del nostre món. Independentment de la causa, el ben cert és que, en eixe moment, el món de les interjeccions ens oferix una paraula: ‘malviatge’. L’etimologia del vocable pareix senzilla: mal i viatge. Tanmateix, alguns i algunes han proposat que tal volta prové de la deformació de ‘mala fi haja’. No m’agrada que la gent es passe el dia maleint però trobe que més d’una acció ha de ser maleïda i expulsada de la societat.

El ‘malviatge’ se’l mereixen les persones que no saben respectar els altres. Aquelles que han assassinat Samuel haurien de tindre un intens malviatge. També els qui han atacat a un jove en la plaça d’Hondures del Cap i Casal. Em dol profundament el que ha passat. Em preocupa que encara hi ha sectors socials que no creuen en la llibertat. No volen que cadascú expresse la seua identitat sexual. Hi ha gent que gaudix d’emprar la paraula maricó en la seua conversa normal. Caldria que s’ho mirara bé. Una altra l’empra amb menyspreu. Com a persona heterosexual, em declare maricó de cor perquè, cada vegada que algú pronuncia el vocable amb odi, em fa mal. M’agradaria que tots i totes ens sentírem maricons amb la intenció d’arraconar els miserables que no poden permetre que la gent visca feliç amb ella mateixa i amb la seua condició sexual. En els moments que vivim, necessitaríem veus transgressores i tolerants com les de Raffaella Carra. Malauradament ens ha deixat. Ella va parlar de la grandesa de fer l’amor en el sud, amb qui siga i sense por. Amb les cançons de Raffaella, se’n va una època i un estil. Diu adeu el fet de considerar natural el que era natural en els 70 del segle xx, malgrat que no tots i totes s’atrevien a dir. Va pronunciar, sense por, “Caliente, caliente” o que “en el amor todo es empezar”. Cantà amb rotunditat la pluralitat sexual.

En definitiva, desitgem un ‘malviatge’ a les persones homòfobes i les que no condemnen l’assetjament sexual. El menyspreu és l’aire de miserables. No els permeten mai respirar sense control.