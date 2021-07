El curso político acaba peor que empezó

Ni pandemia, ni financiación. Ni limitaciones a la movilidad, ni siquiera la lucha contra la corrupción. Nada en común. Nada de nadie. Ni siquiera bloques convincentes. Más bien agrietados. Así acaba el curso político. Quizá es un episodio de pesimismo creciente del cronista, pero uno escuchaba y miraba la sesión de ayer, la última del curso, y recordaba unas palabras de un artículo reciente de Manuel Cruz. El filósofo se lamentaba de la incapacidad de escuchar, de la ausencia real del otro, convertido en actor al que le han quitado la voz. Hablaba de la defensa férrea de las convicciones propias. De antes morir que dar la razón al otro.

Uno observaba la sesión de ayer y tenía la sensación agria de que no salimos mejores de la pandemia. Hace un año, todos los grupos políticos y agentes sociales estaban en unos acuerdos de recuperación. No se veía una salida a la pandemia, pero había optimismo colectivo en superar esta historia gorda que nos ha pasado. Alcem-nos, decían. El clima hoy es otro. No se ven puentes. Ximo Puig ha ido esta semana a buscarlos fuera, que está bien, pero no debe descuidar las complicidades políticas internas (las de la sociedad civil las mantiene).

¿Se agota un ciclo? No lo sé. Me engolaría si insinuara que sé de meditados planes ocultos. Pero sobrellevar esta atmósfera dos años más se hace cuesta arriba. Hace falta algo. Pero no descarten que sea una mirada deformada. Empiezo a dudar de casi todo. Quizá es la política nueva a la que uno todavía no se adapta. Así de simple.