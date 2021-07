Mimetisme polític

S’ha de ser molt antiestètic per fer el primer acte com a flamant líder de l’oposició amb la minoria anticonstitucional que encara viu de les soflames de la ‘kale borroka’ a la valenciana -’bunker barraqueta’, segons les tesis de les investigacions universitàries. Perquè estar en contra de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) és estar en contra de l’Estatut, i per la mateixa regla de tres, en contra de la Constitució que tant de dogma li professen els líders populars. Així que els assessors de Mazón l’ha fet més extraparlamentari encara, ja que a la falta d’escó a les Corts se li ha d’afegir l’avinentesa amb el negacionisme científic. Però tampoc li han dit que l’AVL la va organitzar el seu mentor Zaplana, i que després ni Camps ni Fabra es van atrevir a tocar una coma de la llei de creació. És més, la seua mà dreta, va comportar-se com una autèntica liberal quan va ser consellera de Cultura. Principis als quals va renunciar com a candidata a l’alcaldia del Cap i Casal. Amb amics com el que té ara a València, a Mazón no li fan falta enemics.

Existeixen molts escrits teòrics sobre l’amor mimètic, que en resum és l’atracció que se sent per la persona que està amb el teu millor amic/amiga. La pràctica l’hem vist en nombroses pel·lícules i també a la vida real. El mimetisme amorós sempre és una il·lusió que sols acabar com el ball de Torrent. Fa temps que una mena d’estat similar passa amb la política valenciana però ignorat el primer subjecte en benefici del segon. Amb un exemple del Botànic quedarà clar. El PSPV sent un amor mimètic per Podem per emprenyar a Compromís, i a partir d’ací es poden aplicar totes les combinacions possibles. Un estadi que s’encomana amb facilitat a l’altra banda de l’arc parlamentari, ja que el PP té una atracció fatal per Vox per neutralitzar encara més a Cs. Potser ací rau l’explicació de la insòlita trobada d’algú que diu aspirar a la majoria del poble valencià.

Restar en comptes de sumar és un mal negoci, però pitjor encara resulta no reconéixer l’emboscada del foc amic, sobretot quan els defensors de la valencianitat només parlen i escriuen en la llengua del ‘xiringuito’ que li hi ha muntat Ayuso a Cantó. El següent passat serà l’obertura d’una delegació de l’oficina del ‘cantonés’ ací. Al temps.