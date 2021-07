Les primeres publicacions dels esborranys del 6è informe de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic estan passant totalment desapercebudes als mitjans de manipulació de masses. Sembla que no interessa fer-se’n ressò, tot i ser un tema crucial per a la supervivència de la humanitat. Els resultats dels estudis són esgarrifosos. Per això, cal dir-ho ben fort i clar: el canvi climàtic ja és irreversible, això no ho para ni déu, l’únic que s’hi pot fer és preparar-se per minimitzar-ne els efectes, sense perdre ni un minut.

Segons afirma Jofre Carnicer –professor d'Ecologia de la Universitat de Barcelona i un dels autors d’aquest darrer informe de l’ONU–, amb els compromisos acceptats pels països i amb el ritme d’implementació que portem, la vida en la terra canviarà completament en els propers 30 anys. Els indicadors dibuixen una península ibèrica molt més càlida. Tenim una prova irrefutable en el fet que els estius duren 5 setmanes més que als anys 80. I les nits tropicals han passat de 20 a 60 de mitjana. I no tardarem a veure amb normalitat fenòmens com l’ocorregut al Canadà fa uns dies, en què la temperatura hi ha arribat als 50o.

Diu la gent experta que, fem el que fem, la temperatura continuarà pujant de manera crítica per la inèrcia produïda pels gasos hivernacle ja emesos. Fa 6 anys, a París es va alertar del perill d’augment d’1,5o com a nivell límit i ens hem plantat ja en 1,1o. Si arribem al llindar dels 2o, els efectes seran estremidors del tot. I amb els informes publicats, alguns escenaris apunten cap als 2,9o. Terrorífic, però cert.

Aquesta irreversibilitat dels efectes de l’escalfament global implica –entre molts altres– una important disminució del principal recurs per a l’existència humana: l’aigua. La seua escassetat està afectant amb més intensitat les persones que habiten països vulnerables, contínuament empobrits per les metròpolis del capitalisme, que ho saquegen tot. EE UU, Canadà i sobretot la Xina estan al capdavant del control de l’aigua mundial, ‘el petroli del segle XXI’, i són capaços de tot amb l’excusa de l’interès nacional, responsable de les major injustícies perpetrades en la història. El cas d’Israel contra la població palestina n’és un terrible exemple. Els han desposseït de les seues terres i dels seus recursos. Una pràctica repetida per part de l’exèrcit israelià és la destrucció de les infraestructures relacionades amb l’aigua (pous, canalitzacions, depuradores, etc.), arribant a crear situacions de crisi humanitària i ambiental extrema a la Franja de Gaza i molt greu a Cisjordània. Un veritable crim de guerra permanent.

I el control mundial de l’aigua fa augmentar la pobresa al món, així com l’èxode, la malnutrició i la depauperació absoluta d’un percentatge cada vegada més elevat de la població mundial, que ja afecta 1.500 milions de persones. Una realitat que desdibuixa tots els bons propòsits dels organismes internacionals. I deixa amb el cul a l’aire les fantasies altruistes de la ineficient Agenda 2030 del Govern espanyol. És l’hora de la veritat. Saben que no es pot parar l’hemorràgia climàtica amb una tireta adhesiva de bones paraules. Calen canvis radicals en la producció i en el consum. Una reconversió ecològica i ètica total que passa irrefutablement per deixar enrere el criminal sistema capitalista que està posant en perill la vida humana sobre el planeta.