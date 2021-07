Guerrilleros de la concordia

Es la palabra de la última semana. De estos tiempos. El odio y sus delitos. En esta hora compleja vemos cómo la homofobia actúa desacomplejada. Cómo hay países europeos que legislan a su favor y presuntos partidos de orden se arrugan. Cómo Vox señala pública, impúdica y gratuitamente al director de una publicación satírica (como la atacada Charlie Hebdo). Cómo una mezquita en Murcia sufre un ataque xenófobo. Cómo la justicia dice que los menores extranjeros son un problema social y político. Cómo la presidenta de la comunidad más poderosa insinúa la insurrección contra el Gobierno constitucional.

Demasiado odio, sin que nada cambie. Miedo y odio, unidos como siempre. Delitos contra el otro solo por ser otro, no por quien es como individuo, sino por lo que representa. Por su raza, religión u orientación sexual. Delitos que siempre han estado ahí, pero se hacen más visibles cuando la parte dominante de la ciudadanía se siente amenazada, lo que suele coincidir con tiempos de crisis, inestabilidad y decadencia. El odio concentra, unifica en un conjunto compacto. El grupo ofrece una protección ficticia a quienes se sienten vacíos. Aporta el espejismo de la supremacía. Ellos parecen muchos unidos, pero son muchos menos si el resto no esconde la cabeza, si no se deja llevar y mira hacia otro lado. Salgamos del jardín, armémonos de valor y veamos el mundo sin miedo. Es nuestro. Amar es cosa de valientes, dice Drexler. Se buscan disidentes contra el odio y por la concordia, como ha hecho Esteban González Pons esta semana en Bruselas. Cuando la disciplina lleva a la ignominia, lo honesto es disentir.

Salgamos del jardín de los Finzi-Contini, un libro sobre esos momentos en que la realidad se nos escapa, parece ir más deprisa que nosotros. Si la novela de Giorgio Bassani es uno de esos libros que no se hacen viejos y que gusta a distintas generaciones es porque muchos nos hemos sentido como el protagonista de la novela: en una realidad paralela que solo después descubrimos que era falsa. El libro habla de la persecución de los judíos en la Italia fascista amiga de Hitler y de la incapacidad para ver todo lo que sucede a su alrededor de un joven enamorado, feliz en la irrealidad del jardín de un palacio decadente.

Demasiado odio alrededor hay como para cerrar los ojos, como para seguir debatiendo si la extrema derecha es extrema derecha y se le puede llamar extrema derecha aunque actúe como extrema derecha. Como para despistarse en debates tan apasionantes sobre la ingesta de carne y si el chuletón de buey es imbatible o una rémora de izquierda antigua. Como para seguir en jardines silenciosos. El odio es el lazarillo de los cobardes, proclama Jorge Drexler. La concordia es la alegría de los valientes. Somos más, aunque no lo parezca. Guerrilleros de la concordia hasta la victoria final.