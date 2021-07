T odo sea porque el estribillo suene bien. Da igual la letra o sus implicaciones, sólo importa si la cantinela engancha. Y en un sector como el agrario, zarandeado por crisis de rentabilidad, sugerir la idea de ‘precios mínimos’ suena a gloria, digamos incluso que tiene flow. Hacer tal cosa –aunque sea con fórmulas tan rebuscadas como la de respetar en el precio en origen el ‘coste efectivo de producción’ del agricultor o la cláusula de «no destrucción de valor»- son conceptos fáciles de entender, más aún de tararear. Con esta melodía, de hecho, se lograron aplacar las movilizaciones de los agricultores en febrero de 2020. Me refiero, claro, al Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de la Cadena Alimentaria que, tras más de 350 enmiendas y meses de prórrogas, entra ya en su fase final, si bien el debate definitivo no se dará hasta que se retome el periodo de sesiones. Pero este machacón estribillo ya no engancha tanto como al principio. Para empezar, se ha tropezado con su difícil convivencia con las normas de la competencia. La CNMC ya advirtió que en este texto no quedan bien definidos tales costes. ¿Se deben computar los variables, totales, de corto plazo, de largo, contables o de oportunidad?, se preguntó. Y el órgano regulador censuró abiertamente la posibilidad de publicar –para aclarar tal cosa- índices de referencia de costes porque «podría llevar a alineamientos de precios». Pero, sobre todo, este estribillo se ha topado con la realidad de un mercado globalizado, de competencia feroz en el que participan de forma activa terceros países con costes y exigencias sociales y medioambientales infinitamente más laxas. De ahí, que la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias–que gestiona ‘Plátano de Canarias’- haya reclamado al ministerio que excluya a su fruta del ámbito de aplicación de sus artículos claves, porque debe defenderse frente a la mucho más barata banana. De ahí, que pida ahora lo mismo, porque cumplir la norma dará alas a nuestra competencia de Egipto o Sudáfrica, también con costes menores. Eso y dejará fuera de los circuitos a los menos competitivos, al minifundio. Porque este proyecto es, además, excluyente, no sólo porque se ciñe al territorio español (como si nuestro mercado hubiera dejado de ser la UE) sino porque no obliga a cumplir tales costes ni cláusulas a las entidades asociativas (cooperativas u OP), que en los cítricos acaparan en torno al 35/40% del negocio. Y para colmo, no afecta al punto de venta, a la distribución minorista, que es quien fija los precios aguas abajo. Pero la canción es pegadiza, ¿no?