Visto en titulares por las furiosas redes sociales, no daba crédito a la noticia de que habían prescindido de manera fulminante de las colaboraciones de Javier Ruiz en «El Programa de Ana Rosa» por decir que «cuando matas a un tío llamándole maricón hay un componente de odio contra los homosexuales. Es indiscutible». No puede haber en esas palabras la crispación que alegaron en la despedida del miércoles. Para rebajar la tensión en la mesa, le comunicaron. Que le señalen a él por generar conflicto es más que sorprendente en una mesa en la que también se sienta Eduardo Inda, por ejemplo, por no citar a otros y otras que no le van mucho a la zaga en cuanto a exaltación retórica e ideológica. Desde el magacine quieren enmarcar el cese de convivencia en una reestructuración más profunda pensando en la nueva temporada. Será fácil comprobar en septiembre quiénes son los elegidos para alcanzar la concordia.

La incomodidad con el valenciano venía de antes. Hemos visto este año momentos mucho más ardientes, sobre todo frente a la propia Ana Rosa Quintana, ahora de vacaciones. Para recordar, el claro desacuerdo con la opinión de apertura de la presentadora en la crisis con Marruecos el pasado mayo. Tras las declaraciones de Santiago Abascal desde Ceuta, el periodista era «telegráfico»: «Me avergüenza lo que acabo de escuchar porque es mentira y ni siquiera original», solo una burda traducción de discursos de Donald Trump.

Ana Rosa Quintana, que ejerce más de comentarista que de moderadora, no puede evitar dejar patente su cabreo cuando le llevan la contraria en ciertos temas. «Me merezco decir lo que pienso», afirmaba en una entrevista hace unas semanas. Por supuesto, más en una programa que lleva su nombre. Y no le va mal posicionarse si consideramos la cuenta de resultados: la temporada más vista de las últimas seis y líder en solitario a distancia de «Espejo Público». En mayo consiguieron el mejor dato mensual desde 2007 y, muy emocionada, daba las gracias a los espectadores. «El esfuerzo por llevarles la información más plural posible merece la pena. No les defraudaremos, no les defraudaré», prometía. Prescindir de Javier Ruiz no es precisamente muestra del eslogan. Las opiniones son libres, plurales y todo lo que queramos, pero la libertad de expresión no puede basarse en mentiras que atentan con el derecho a la información, ni roja ni azul, solo veraz.